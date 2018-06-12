Фестиваль премьер: чего ждать от четвертой "Стоянки человека"

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Три премьеры представят на IV Международном фестивале культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", об этом рассказала министр Эльвира Арсалия на брифинге в Минкульте 12 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль-эмоция: в РУСДРАМе готовятся к премьере пьесы "Широколобый"

"В Русском драматическом театре представят "Широколобого" по Искандеру, на малой сцене Абхазского драматического театра покажут анимационный фильм Мадины Аргун "Мальчик и война" также по рассказу Фазиля Абдуловича, и в Доме юношества впервые проведут литературную экскурсию "Сандро и Гагры", – представила Эльвира Арсалия журналистам программу фестиваля.

Открытие "Стоянки человека" состоится 13 июня в Русском драматическом театре. В этом году РУСДРАМ подготовил премьеру по рассказу Искандера "Широколобый". Спектакль поставил питерский режиссер Искандэр Сакаев. Он большой знаток творчества писателя.

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"Перед премьерой очень сложно говорить о работе, которая еще не воплотилась в полной мере, потому что полноценное действие рождается в соприкосновении со зрителем. Я с 1993 года зрел желанием поставить этот спектакль. Когда я начал сочинять инсценировку, поставил себе задачу сохранить ритм, эмоцию Искандера. Это очень пульсирующее произведение. Каждая строчка несет очень сильный эмоциональный заряд. От себя я мало, что привнес", – отметил Сакаев.

© Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

До фестиваля, как отметил гендиректор театра Ираклий Хинтба, в репертуаре РУСДРАМа не было спектаклей по произведениям Искандера.

"И вот, благодаря этому фестивалю, мы выпускаем премьеру "Широколобый". Режиссер Искандэр Сакаев сделал очень хорошую инсценировку. Это новый опыт для нашего театра. Не только мир узнает о нас посредством творчества Искандера, но и мы многое о себе, о нашей стране узнаем. И спектакль "Широколобый" как раз о тех невероятных качествах: о мужестве, о честности, о силе, о свободе, обо всем том, что определяло национальный характер и сознание абхазского народа", – сказал Ираклий Хинтба.

В Доме юношества в Сухуме проведут сразу два маленьких эксперимента – выставку рисунков юных художников и презентацию карты для литературной экскурсии "Сандро и Гагры".

"Мы пробуем новые формы, проводим маленькие эксперименты. Это не просто выставка юных художников, также будем зачитывать отрывки из поэзии и прозы Искандера, тем самым приобщать детей к его творчеству. Прямо на месте ребята будут творить, создавать. Другой маленький эксперимент – литературная экскурсия", – рассказала директор Дома юношества Елена Кобахия.

Куратор фестиваля Алексей Шервашидзе отметил, что "Стоянка человека" уже успела занять достойное место среди других международных фестивалей.

"Фестиваль уже проходит четвертый год. Международные фестивали есть во всем мире. Как мы знаем, есть Венецианские фестивали, Венские фестивали. Фестиваль Фазиля Абдуловича полноправно в этой линейке занимает достойное место. Меня радует, когда зарубежные гости знают об этом фестивале. У нашей страны есть еще одна возможность сообщать о себе и привлекать удивительные творческие коллективы или же отдельных людей, которые чтят творческих людей", – добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кобахия: литературные маршруты могут стать новым турпродуктом в Абхазии

На брифинге министр культуры Эльвира Арсалия также поблагодарила информационное агентство и радио Sputnik Абхазия за подробное и интересное освещение фестиваля "Стоянка человека".

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.