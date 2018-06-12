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Пресс-конференция министра экономики Адгура Ардзинба на АТ

Ардзинба о росте тарифов на топливо в Абхазии: вынужденный шаг

© Sputnik Бадри Есиава
В Абхазии
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Пресс-конференция с министром экономики Республики Абхазия Адгуром Ардзинба состоялась на АГТРК во вторник 12 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Вынужденным шагом назвал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба повышение тарифов на топливо, связав повышение с ростом цен на горючее в России.

"Рост цен, безусловно, связан только с тем, что на территории России цена на топливо выросла очень серьезно. Так как мы этот продукт не добываем и не производим, покупая его в России, мы вынуждены идти на этот шаг", — сказал министр.

Бензоколонка
CC0
Топливо подорожало в Абхазии

Министр также подчеркнул, что цены на топливо на территории республики значительно ниже, чем в самой России. В пример он привел розничные цены на бензин и дизельное топливо в Сочи, которые в среднем на пять рублей выше абхазских, но есть опасение еще большего роста цен в России.

"Сделано все для того, чтобы сохранить эту разницу. В первую очередь это связано с тем, что НДС в Абхазии 10%, а в России – 18%. Более того, у нас есть соглашение о режиме торговли товарами с РФ, которое предполагает  возможность поставки в Абхазию нефтепродуктов без применения к ним таможенной пошлины", — объяснил Адгур Ардзинба.

Ардзинба не исключил вероятность того, что подорожание топлива может привести к росту цен и на другие виды товаров. Он добавил, что правительство Абхазии уже занимается индексацией тарифов и старается, насколько это возможно, минимизировать увеличение цен.

"Может быть не сразу, но я думаю, что постепенно мы к этому придем. Конечно, такого резкого скачка можно было бы избежать, если бы решения принимались своевременно в начале года. В прошлом году, как вам известно, был введен НДС, что автоматически увеличило стоимость или убытки предпринимателей на 10%", — отметил Ардзинба.

Топливный пистолет
CC0
Запахло горючим: кому в Абхазии выгоден рост цен на топливо

Согласно постановлению правительства Абхазии, которое вступило в силу в пятницу 8 июня, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль.

Повышение цен на горюче-смазочные материалы на абхазском рынке в правительстве объяснили ростом закупочных цен.

Ранее Топливная ассоциация Абхазии распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина в условиях ухудшающейся экономической обстановки. Предприниматели отметили, что топливный бизнес Абхазии становится нерентабельным, и в качестве причин назвали повышение закупочных цен на нефтепродукты за рубежом и высокие налоги.

Предыдущее повышение цен на топливо было в апреле 2017 года, тогда цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 1 рубль 50 копеек за литр. Приемлемая и предельная цена за дизтопливо была назначена в размере 34 рублей 50 копеек, на бензин АИ 92 – 35 рублей,  АИ 95 – 37 рублей 50 копеек.




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