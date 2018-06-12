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Заседание суда по делу об убийстве Кабанова

Убийцам российского туриста Кабанова вынесен приговор

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Турист из России Андрей Кабанов был убит в результате разбойного нападения в селе Приморское 11 июля 2017 года.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный суд Абхазии под председательством Екатерины Онищенко во вторник 12 июня огласил приговор в отношении братьев Даура и Адгура Джинджолия по делу об убийстве российского туриста Андрея Кабанова.

Адгур и Даур Джинджолия за убийство Андрея Кабанова получили по 18 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества. 

Также суд удовлетворил гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей.

Заседание суда по делу убийства российского туриста Андрея Кабанова, архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: автомат Калашникова калибра 5.45 и 24 патрона, хранящиеся в МВД Абхазии, и семь патронов 5.45, хранящиеся в ИКЦ МВД Республики Абхазия, — передать Министерству обороны Абхазии", — постановила судья Екатерина Онищенко.

Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня вручения сторонам полного текста приговора, подчеркнула Онищенко.

В июле 2017 года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. 11 июля они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от места, где река Аапста впадает в море. Находясь там, они и подверглись нападению двоих грабителей, у одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом.

В результате нападения Андрей Кабанов получил ножевое ранение в область сердца и позже скончался в Гудаутской районной больнице.

Фотография ножа предполагаемого бывшего хозяина
© Фото : Предоставлено предполагаемым бывшим хозяином
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Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья, тоже с двумя маленькими детьми.

За все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство туриста. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.

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Установить и задержать подозреваемых удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате слаженных действий подразделений СГБ и МВД республики.

27 июля  2017 года прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.




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