Убийцам российского туриста Кабанова вынесен приговор

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Верховный суд Абхазии под председательством Екатерины Онищенко во вторник 12 июня огласил приговор в отношении братьев Даура и Адгура Джинджолия по делу об убийстве российского туриста Андрея Кабанова.
Адгур и Даур Джинджолия за убийство Андрея Кабанова получили по 18 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с конфискацией имущества.
Также суд удовлетворил гражданский иск супруги убитого о возмещении морального ущерба в размере 900 тысяч рублей.
"Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу: автомат Калашникова калибра 5.45 и 24 патрона, хранящиеся в МВД Абхазии, и семь патронов 5.45, хранящиеся в ИКЦ МВД Республики Абхазия, — передать Министерству обороны Абхазии", — постановила судья Екатерина Онищенко.
Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию по уголовным делам Республики Абхазия в течение 15 рабочих дней со дня вручения сторонам полного текста приговора, подчеркнула Онищенко.
В июле 2017 года семьи Андрея Кабанова и Николая Чижикова приехали на отдых в Абхазию, поселились в частном доме в селе Приморское. 11 июля они решили устроить отдых на берегу моря, недалеко от места, где река Аапста впадает в море. Находясь там, они и подверглись нападению двоих грабителей, у одного был с собой автомат, другой был вооружен ножом.
В результате нападения Андрей Кабанов получил ножевое ранение в область сердца и позже скончался в Гудаутской районной больнице.
Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья, тоже с двумя маленькими детьми.
За все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство туриста. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.
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Установить и задержать подозреваемых удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.
Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате слаженных действий подразделений СГБ и МВД республики.
27 июля 2017 года прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.