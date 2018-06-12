Кавказскими танцами и казачьими песнями отметили День России в Абхазии

Творческие коллективы из районов республики и духовой военный оркестр дали в доме культуры Гулрыпша праздничный концерт в День России во вторник 12 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Астанда Ардзинба. В концертной программе к Дню России приняли участие творческие коллективы Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов, сообщает корреспондент Sputnik. Открывал праздник духовой оркестр 7-ой российской военной базы исполнением гимнов России и Абхазии.

Посетил событие российский посол в республике Алексей Двинянин.

© Sputnik / Томас Тхайцук Огонь в душе: очамчырский ансамбль "Эрцаху"

"Большая часть населения Абхазии является гражданами Российской Федерации, так что это наш общий с вами праздник. Для меня, как и для большинства россиян, это, прежде всего, дарованная Господом, государством и моим народом возможность жить и развиваться в современной демократической России, обеспечивать благосостояние своего народа, вносить посильный вклад в дело развития современной Российской Федерации и всех дружественных государств, включая, в первую очередь, Республику Абхазия», — сказал Двинянин.

Советник президента Абхазии по культуре Владимир Зантария в своем поздравительном слове особо отметил крепкие связи двух стран.

"Нас с Великой Россией связывают тысячи культурных, духовных, исторических уз, общность судеб. Когда народ Абхазии добился ценой огромных жертв независимости, нашу независимость, наш суверенитет признала Российская Федерация. Десятилетие этого знаменательного события мы будем отмечать в августе этого года", — напомнил Зантария.

© Фото : Пресс-служба президента Хаджимба поздравил Путина с Днем России

По словам помощника руководителя Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, концерт в Гулрыпше стал завершающим в череде торжественных мероприятий, которые прошли в районах Абхазии в канун праздника.

В частности, добавил Павлов, в рамках празднования Дня России 8 июня прошли детский турнир в Сухуме, концерты в Ткуарчале и в Гале.

"Первый концерт проходил в нижней зоне Галского района. Прошел он неожиданно здорово, поскольку люди там не сильно избалованы концертами и выступлениями артистов. Зрители искренне радовались, это был очень эмоциональный отклик", — отметил Павлов.

© Фото : Аста Ардзинба Творческие коллективы из районов республики и духовой военный оркестр во время праздничного концерта в доме культуры Гулрыпша в День России во вторник 12 июня

День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 года состоялся первый Съезд народных депутатов РСФСР, который принял Декларацию о государственном суверенитете России.

В 2001 году, выступая в Кремле на торжественном приеме по случаю Дня принятия Декларации о государственном суверенитете России, президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что с этого документа начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона.

С этого момента праздник начали отмечать масштабнее.