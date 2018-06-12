19:43 12 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR73.37
Поиск
Майнинг криптовалют

Ардзинба об абхазской криптовалюте: нельзя упустить шанс

© Sputnik . Евгений Одиноков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
34 0 0

Пресс-конференция с министром экономики Республики Абхазия Адгуром Ардзинба состоялась на АГТРК во вторник 12 июня.

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия не должна упускать время и возможность внедрить свою национальную криптовалюту, считает министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.

"Когда весь мир и мы, в том числе, поймем, что это было хорошо и нужно, будет уже поздно. Тогда мы не будем никому интересны. Если мы упустим время, то будем сожалеть о неиспользованном шансе", — сказал Ардзинба.

Криптовалюта Bitcoin на клавиатуре ноутбука
© REUTERS / Benoit Tessier/Illustration
ABHCoin: как попасть в "крипторай"

Министр уверен, что внедрение своей криптовалюты – это хорошая возможность для развития экономики страны и для реализации этого проекта, практически, все готово, но есть некоторые политические ограничения, которые не позволяют это сделать.

Когда Абхазия объявила о своих намерениях ввести собственную криптовалюту, ни одна страна в мире на тот момент этого не сделала, отметил Ардзинба и добавил, что на сегодняшний день ряд стран уже воплотили в жизнь эту идею и получают от нее доходы.

"С того момента и по сегодняшний день в Белоруссии был принят декрет о криптовалютах и дал очень серьезный эффект. Венесуэла, несмотря на сильную инфляцию, ввела собственную криптовалюту и в первый же день размещения они привлекли 750 миллионов долларов. Не скрываю, я был и остаюсь сторонником этого направления", — заявил министр.

Сувенирные монеты с логотипами криптовалют Bitcoin, Litecoin и Ethereum.
© Sputnik . Евгений Биятов
Эксперт: блокчейн - конкурент банковской системы

Адгур Ардзинба признался, что не теряет надежды на то, что Абхазия сможет создать свою криптовалюту и уверен в том, что такие необычные решения способны предать ощутимый импульс в развитие страны.

Впервые о создании национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin (ABHCoin) заговорили в республике в 2017 году. На конференции "Blockchain: обратной дороги нет" в Москве министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что с помощью блокчейна можно использовать виртуальную монету республики для привлечения в страну инвестиций в обход разного рода политических и экономических блокад.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Магистральный грузовоз МАЗ-2000 Перестройка, продукция Минского автомобильного завода
Концепт-кары времен Советского Союза
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia