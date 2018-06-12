Ардзинба об абхазской криптовалюте: нельзя упустить шанс

СУХУМ, 12 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия не должна упускать время и возможность внедрить свою национальную криптовалюту, считает министр экономики Республики Абхазия Адгур Ардзинба.

"Когда весь мир и мы, в том числе, поймем, что это было хорошо и нужно, будет уже поздно. Тогда мы не будем никому интересны. Если мы упустим время, то будем сожалеть о неиспользованном шансе", — сказал Ардзинба.

Министр уверен, что внедрение своей криптовалюты – это хорошая возможность для развития экономики страны и для реализации этого проекта, практически, все готово, но есть некоторые политические ограничения, которые не позволяют это сделать.

Когда Абхазия объявила о своих намерениях ввести собственную криптовалюту, ни одна страна в мире на тот момент этого не сделала, отметил Ардзинба и добавил, что на сегодняшний день ряд стран уже воплотили в жизнь эту идею и получают от нее доходы.

"С того момента и по сегодняшний день в Белоруссии был принят декрет о криптовалютах и дал очень серьезный эффект. Венесуэла, несмотря на сильную инфляцию, ввела собственную криптовалюту и в первый же день размещения они привлекли 750 миллионов долларов. Не скрываю, я был и остаюсь сторонником этого направления", — заявил министр.

© Sputnik . Евгений Биятов Эксперт: блокчейн - конкурент банковской системы

Адгур Ардзинба признался, что не теряет надежды на то, что Абхазия сможет создать свою криптовалюту и уверен в том, что такие необычные решения способны предать ощутимый импульс в развитие страны.

Впервые о создании национальной виртуальной валюты Abkhazian Coin (ABHCoin) заговорили в республике в 2017 году. На конференции "Blockchain: обратной дороги нет" в Москве министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба отметил, что с помощью блокчейна можно использовать виртуальную монету республики для привлечения в страну инвестиций в обход разного рода политических и экономических блокад.