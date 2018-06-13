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ГАИ

Слепая зона: особенности "скрытого" патрулирования ГАИ Абхазии

© Fotolia / O.Farion
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (88)
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Рубрика ОК, Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей.

Нарсоу Габелия из села Тхина спрашивает: Имеют ли право сотрудники ГАИ проводить профилактические мероприятия с использованием радаров в невидимой для водителей зоне без предупредительных знаков?

Асмат Цвижба, Sputnik Абхазия: По словам председателя Палаты адвокатов Абхазии Ивана Зарандия, работники ГАИ имеют право пресекать нарушения в любое время и в любом месте с использованием профессиональной техники. Использование предупредительных знаков также не является обязательным условием.

Рейд ГАИ
© Sputnik / Илона Хварцкия
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"Если сотрудникам был отдан приказ о патрульно-постовых действиях, они обязаны выполнять его вне зависимости от места и времени" — прокомментировал Зарандия.

По словам адвоката Асиды Арчелия, до недавнего времени была распространена практика выдачи маршрутных листов для сотрудников ГАИ, в которых указывались пункты контроля. На сегодняшний день эта система не функционирует, места патруля определяются начальством.

"Никаких законов или нормативных актов, которые могли бы контролировать пункты размещения сотрудников ГАИ, нет. Они могут стоять где угодно. Главное, чтобы участники патруля находились при исполнении, были официально назначены на дежурство, так как часто наблюдаются случаи самовольства", — объяснила Арчелия.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

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