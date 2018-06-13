Слепая зона: особенности "скрытого" патрулирования ГАИ Абхазии

Нарсоу Габелия из села Тхина спрашивает: Имеют ли право сотрудники ГАИ проводить профилактические мероприятия с использованием радаров в невидимой для водителей зоне без предупредительных знаков?

Асмат Цвижба, Sputnik Абхазия: По словам председателя Палаты адвокатов Абхазии Ивана Зарандия, работники ГАИ имеют право пресекать нарушения в любое время и в любом месте с использованием профессиональной техники. Использование предупредительных знаков также не является обязательным условием.

© Sputnik / Илона Хварцкия Все для удобства водителя: почему в ГАИ Абхазии используют мессенджеры

"Если сотрудникам был отдан приказ о патрульно-постовых действиях, они обязаны выполнять его вне зависимости от места и времени" — прокомментировал Зарандия.

По словам адвоката Асиды Арчелия, до недавнего времени была распространена практика выдачи маршрутных листов для сотрудников ГАИ, в которых указывались пункты контроля. На сегодняшний день эта система не функционирует, места патруля определяются начальством.

"Никаких законов или нормативных актов, которые могли бы контролировать пункты размещения сотрудников ГАИ, нет. Они могут стоять где угодно. Главное, чтобы участники патруля находились при исполнении, были официально назначены на дежурство, так как часто наблюдаются случаи самовольства", — объяснила Арчелия.

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