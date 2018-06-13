Человечный буйвол: "Широколобый" предстал перед абхазским зрителем

В Русском драматическом театре состоялся предпремьерный показ спектакля по одноименному рассказу Фазиля Искандера "Широколобый". Корреспондент Sputnik побывал на показе и рассказывает, как все прошло.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Десятисекундное полное затемнение, тихая абхазская пастушья музыка. Мгла постепенно сменяется приглушенным светом, и со всех сторон на сцену выходят актеры. Постукивание боталом и единогласное восклицание: "Широколобый!". Так начинается спектакль.

Если говорить в целом, "Широколобый" – история о любви, предательстве, жизни и смерти – о самых волнующих человека темах. Все это Фазиль Искандер передает в аллегорической форме через образы животных.

По произведениям Искандера ставить что-либо сложно, но питерский режиссер Искандэр Сакаев сумел сохранить практически всю текстовую часть рассказа и в то же время наполнить постановку светом, музыкой, а иногда даже отдельными репликами на абхазском, за счет чего создается особый чегемский колорит. Простота спектакля абсолютно не мешает философской глубине.

Почти все сцены мы видим глазами главного героя – Широклобого (Люпчо Спасов). Спектакль, за исключением начального и финального эпизодов, основан на воспоминаниях буйвола, которого везут на убой. По дороге, учуяв запах моря, Широколобого окутывают детские воспоминания. Под тихую пастушью музыку, шум моря и чаек, в детство уносит не только главного героя, но и зрителя вместе с ним.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

Уже по рассказу зритель сам домысливает, как буйволенок барахтается в море, а на его спину заползают черепахи. Игра Люпчо Спасова в доброго, бесхитростного, простодушного, до невозможности честного и человечного буйвола завораживает. Невольно хочется сопереживать и сочувствовать ему.

Сценическое пространство

В "Широколобом" режиссера Сакаева удивляет световое решение. Художник по свету Наталья Кузнецова создала около 100 переходов.

В основном на сцене приглушенный свет. По задумке художника, спектакль по цвету должен был получиться сдержанным, так как практически все действия переданы глазами буйвола, у которого по природе отсутствует цветовое зрение. Такое решение также позволяет подчеркнуть отдельные эпизоды. Например, яркими становятся воспоминания счастливого детства и первой любви.

Световая партитура, как признался корреспонденту Sputnik режиссер Искандэр Сакаев, в спектакле принципиальная.

"Потому что сценография минимальная. Есть некий образ, но нет декорации в привычном нам понимании. Нет каких-то больших объемов сценографических, конструктива какого-то. Все очень минимально. Поэтому требуется максимальный свет, максимальное заполнение пространства", – объяснил режиссер.

Главной и бессменной декорацией в спектакле стали шкуры животных.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

Ими обставлена практически вся сцена. По задумке режиссера и художника, это такая метафора пространства мира Широколобого. Все остальные элементы на сцене надолго не задерживаются.

Первое соприкосновение со зрителем

"Думаю, нет предела совершенствованию спектакля. Можно и дальше работать, и дальше развивать, дальше куда-то двигаться. Тут работы еще непочатый край: и над речевыми образами, и над легкостью. Реакция после первого соприкосновения со зрителем, безусловно, радует", – признался после спектакля питерский режиссер Искандэр Сакаев.

Спектакль "Широколобый" по рассказу Фазиля Искандера откроет IV Международный фестиваль культуры "Стоянка человека". Режиссер – большой знаток и почитатель творчества писателя Искандэр Сакаев. Как он ранее признался в интервью Sputnik, идею постановки он вынашивал с 1993 года, но в какой форме воплотить, не знал.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" пройдет в Сухуме с 13 по 15 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.