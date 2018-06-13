Читанава: разработаем проект озеленения парков Сухума и центральной трассы

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия дал поручение Госкомитету по экологии и охране природы, Институту экологии совместно с Институтом ботаники создать и представить до 30 июня проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Будет разработан проект озеленения центральной трассы республики и парковых зон Сухума, сказал в интервью Sputnik председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава.

"Решение этого вопроса давно назрело, как выразился сам Геннадий Леонидович, у нас в Абхазии имеются насаждения времен принца Ольденбургского и немного деревьев, высаженных в советское время. Хотя это и образное выражение, но это оно очень показательное", — добавил он.

По словам Читанава, в Сухуме давно не проводятся плановые мероприятия по посадке декоративных растений.

"Вообще отсутствует сам план озеленения. Я хочу пообщаться с Геннадием Леонидовичем, я хотел бы, чтобы это поручение было не одномоментным, а чтобы оно вылилось в некий проект, по которому производились бы дальнейшие согласованные плановые мероприятия по декоративному озеленению парков, скверов, улиц и так далее", — подчеркнул председатель Государственного комитета по экологии и охране природы.

На сегодня состояние парковых зон во многих местах плачевное, заметил он.

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"Невозможно не заметить, что многие декоративные растения в парках Сухума, будь это магнолия, или камфорный лавр сохнут на верхушках, к сожалению, как и все живое на земле, деревья подвержены старению", — подчеркнул он.

Савелий Читанава подчеркнул, что назрел вопрос о создании питомника, где можно было бы выращивать декоративный посадочный материал.

"Говоря о плановом озеленении встает вопрос, откуда взять посадочный материал. До войны у Ботанического сада был экспериментальный участок на улице Дзидзария, где были созданы питомники и выращивались различные декоративные культуры для последующей пересадки для городского озеленения. Во время войны это все пришло в упадок, я с сожалением подчеркиваю, что у Института ботаники нет питомника", — сказал директор.

В Абхазской научно-исследовательской и лесной опытной станции выращиваются различные лесные культуры и в первое время посадочный материал можно будет брать там.

"Но это не их прямая обязанность, у них цели и задачи другие, более масштабные и прикладные", — заметил Читанава.

Кроме озеленения парковых зон, поручение премьер-министра предполагает высадку деревьев вокруг центральной трассы республики.

"Туристы приходят в восторг от обилия зеленной массы вокруг, от обилия растительности. Если посмотреть на центральную трассу Псоу-Ингур, то кое-где озеленено нормальными декоративными растениями, а где-то просто леса и дебри. Эти участки необходимо привести в окультуренный вид, посадить вдоль трассы деревья, создать централизованные аллеи, чтобы это радовало глаз и облик ландшафтов был изменен", — заявил он.

Это касается как городской черты, так и центральной трассы, уточнил Читанава. Как сообщил председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, предполагается начать реализацию проекта по озеленению парковых зон и центральной трассы весной 2019 года.