Абхазия ввела безвиз для иностранных граждан на время ЧМ-2018

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ о временном установлении безвизового въезда в Республику Абхазия иностранных граждан в туристических целях в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"В соответствии со статьями 6 и 24 Закона Республики Абхазия "О порядке выезда из Республики Абхазия и въезда в Республику Абхазия" и в связи с проведением на территории Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA: Разрешить с 15 июня по 1 августа 2018 года иностранным гражданам въезд в Республику Абхазия в туристических целях без получения визы через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе", — говорится в частности в сообщении.

Также, Указом президента с 15 июня по 1 августа 2018 года приостоновлено действие подпунктов "Об установлении безвизового въезда в Республику Абхазия отдельных категорий иностранных граждан" от 30 июня 2016 года.

Действие Указа президента не распространяется на граждан Грузии.

Первый в истории Чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.