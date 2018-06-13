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Открытие международного фестиваля Стоянка человека

"Абхазский...Русский театр": "Стоянку человека" открыли в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (15)
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IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходит в Сухуме с 13 по 15 июня.

СУХУМ, 13 июн — Sputnik, Сария Кварацхелия. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия, приветствуя гостей IV международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", невольно сделала символическую оговорку, которая придала особый смысл месту и событию.

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"Дорогие гости, добро пожаловать, — приветствовала на абхазском языке Арсалия. — В Абхазском… Русском театре открываем международный культурный фестиваль имени Искандера. Четвертый год Министерство культуры, Международный фонд Искандера с поддержкой и под патронажем президента проводит этот фестиваль в Абхазии".

Арсалия отметила, что ежегодно фестиваль собирает почитателей творчества знаменитого писателя.

"Впервые фестиваль открылся в 2015 году. Тогда организаторам поступили очень теплые слова и добрые пожелания от самого писателя. И четвертый год этот фестиваль проходит и поддерживает самые интересные творческие инициативы. Главная философия фестиваля — создавать события, которые потом живут", — добавила министр.

Директор фонда Фазиля Искандера Шазина Агрба сама не смогла присутствовать на церемонии открытия, но прислала видеообращение с поздравлением и планами на V фестиваль, который будет приурочен к юбилею писателя.

"В читальном зале Бостонской библиотеки порядка 30 книг Искандера и мы уже договорились о том, что на будущий год будут чтения в этой библиотеке. Будет несколько интересных событий в Москве. Конечно, Сухум останется главной сценой действия нашего фестиваля", — сказала она в своем обращении.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" проходит в Сухуме с 13 по 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

Темы:
Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (15)



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