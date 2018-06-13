Путь в никуда: российское посольство в Абхазии о резолюции Грузии по беженцам

СУХУМ, 13 июн — Sputnik. Пресловутой и бессмысленной назвали в Посольстве России в Абхазии голосование по грузинскому проекту резолюции о беженцах, говорится на сайте дипломатического ведомства.

"Вчера Генеральная Ассамблея ООН в 11-й раз проголосовала по навязанному грузинской делегацией проекту резолюции о беженцах. Смысла в этой затее давно не видят подавляющее большинство государств-членов ООН. Причем очевидно, что даже проголосовавшие "за" пресловутую резолюцию страны сделали это чисто автоматически, из искусственной политизированной солидарности с Тбилиси", — говорится в сообщении.

© Sputnik . Сергей Гунеев Россия выступила в ООН против резолюции Грузии по беженцам из Абхазии

В Посольстве России в Абхазии считают, что резолюция никаких практических результатов не приносит, потому что голосование проходит без участия Абхазии и Южной Осетии.

"Конфликты Грузии с Абхазией и Южной Осетией уже многие годы, если не десятилетия, носят межгосударственный характер и нуждаются в урегулировании на основе общепризнанных норм и принципов международного права, а не продолжении голословной пропаганды времен Саакашвили. Спрашивается, как можно выносить на рассмотрение ООН вопросы, имеющие, по логике грузинской стороны, отношение к суверенным территориям Абхазии и Южной Осетии, не пригласив представителей этих республик в Генеральную Ассамблею?" — задаются вопросом в дипломатическом ведомстве.

Документ, как отметили в письме, подтверждает неспособность или нежелание Грузии окончательно урегулировать проблемы своих же беженцев.

"Кстати говоря, вынося из года в год политизированные и далекие от реалий современной жизни проекты псевдодокументов на различных международных площадках, Грузия тем самым признает собственную неспособность (или нежелание?) окончательно урегулировать проблемы своих же беженцев. Интересно, куда делись миллионы долларов и евро, щедро выделявшихся 10 лет назад западными спонсорами Тбилиси на нужды беженцев и так называемых перемещенных лиц… В заключение несколько слов о статистике голосования. В нынешнем году "за" проект проголосовала 81 делегация, против – 16, 62 — воздержались и 34 — не участвовали в процессе голосования. В прошлом году, соответственно, эти цифры были: 80, 14, 61 и 38. Если даже не поддаваться искушению просто посмотреть за динамикой голосующих "за" и "против", то всем очевидно, что общее количество НЕ голосующих "за" грузинские проекты постоянно остается выше 100 государств, что существенно превышает число сторонников грузинской пропаганды", — констатировали в Посольстве России в Абхазии.

Статистика, уверены российские дипломаты, подтверждает нежелание грузинской стороны вести деловой и конструктивный разговор с соседями и такой путь ведет в никуда.