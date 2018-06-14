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Донорская кровь

Кобешавидзе: количество доноров, безвозмездно сдающих кровь, уменьшается

CC0
В Абхазии
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Во всемирный день донора крови заведующая отделением Центрального банка крови при Республиканской больнице Светлана Кобешавидзе в интервью Sputnik рассказала о том, насколько активно развивается донорство в Абхазии.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Количество доноров, которые безвозмездно сдают кровь, уменьшается, сказала в интервью Spuntik заведующая отделением Центрального банка крови при Республиканской больнице Светлана Кобешавидзе.

"В нашей картотеке у нас 190 доноров, это профессиональные, или кадровые доноры, но есть еще люди, которые безвозмездно сдают кровь. Количество доноров, безвозмездно сдающих кровь, у нас уменьшается. Раньше это были студенты, врачи, военные", — добавила она.

По ее словам, количество доноров, которые сдают кровь безвозмездно, уменьшается потому, что в республике нет их социальной поддержки.

Донорская кровь
© Fotolia / Sudok1
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"Мы не оказываем им никакую социальную помощь, необходимо развивать массовое безвозмездное донорство. А это можно сделать только тогда, когда мы создадим правовую базу, которая будет регулировать работу Центрального банка крови, я говорю о законе "О донорстве". Он готовится в Парламенте, но я считаю, что принятие закона надо форсировать", — уверена заведующая отделением ЦБК.

Светлана Кобешавидзе считает, что когда будет оказываться социальная поддержка доноров, их количество будет расти.

"Сейчас у нас есть только положение о работе Центрального банка крови. Когда мы создадим правовую базу, будет установлены и правовые, и социальные основы развития донорства", — сказала она.

Для доноров должны применяться различные виды социальной поддержки, считает Светлана Кобешавидзе.

"Донор, который сдал сорок и более раз кровь, ему мы можем давать ежегодную денежную выплату в качестве поощрения, также наградные знаки отличия, такие как "Почетный донор". Мы же ничего этого не делаем", — заметила Кобешавидзе.

Как она рассказала, в 2016 году в Центральный банк крови доноры сдали 578 литров крови, в 2017 году – 481 литров.

Ежегодно 14 июня в разных странах мира отмечают Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). В мае 2005 года, в ходе Всемирной ассамблеи здравоохранения, министры здравоохранения разных стран мира единодушно приняли заявление о приверженности и поддержке добровольного донорства крови. В резолюции WHA58. 13 они постановили 14 июня каждого года проводить Всемирный день донора крови, дата которого приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера (1868-1943) — австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.

Теги:
донор, кровь, Абхазия



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