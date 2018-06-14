Пожар на свалке в Гагре потушили с помощью вертолета МЧС России

Пожар на свалке в Гагре вспыхнул 14 июня, площадь тления мусора составила менее одного гектара.

СУХУМ, 14 июн – Sputnik. Сотрудники МЧС Абхазии ликвидировали пожар на мусорной свалке в окрестностях Гагры, сообщает пресс-служба ведомства.

В тушении пожара задействовали вертолет МЧС России. Для ликвидации возгорания в течение дня с воздуха были сброшены десятки тонн морской воды.

Абхазские пожарные отметили, что вертолет эффективен в борьбе с такого рода пожарами и помогает снизить риск возникновения новых возгораний.

"Тление на свалке происходит практически ежегодно. Имеющейся у абхазского спасательного ведомства спецтехники недостаточно для тушения возгораний на подобных объектах", – говорится в сообщении МЧС.

Площадь тления мусора составил менее одного гектара. По одной из версий сотрудников МЧС, пожар возник из-за того, что отходы, скопившиеся плотными слоями, нагрелись и стали медленно тлеть. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики также не исключили и человеческий фактор в возгорании на свалке.