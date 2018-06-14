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Sputnik открыл в Сухуме фан-зону для болельщиков

Мяч в игре: Sputnik открыл в Сухуме фан-зону для болельщиков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

СУХУМ, 14 июн — Sputnik, Бадрак Авидзба. Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall" 14 июня открыл для любителей футбола фан-зону, чтобы они имели возможность следить за самой популярной игрой в мире.

Посмотреть на красивую игру в фан-зону Sputnik пришли многие болельщики, среди них игроки сборной Абхазии по футболу, жители и гости столицы, а также туристы из России.

"Я надеюсь, что сегодня сборная России выиграет, так как это первая игра на чемпионате мира и от ее результата многое зависит", — сказал любитель футбола Алексей, не спеша попивая пиво.

Атмосфера праздника футбола царит в фан-зоне, повсюду развешана игровая атрибутика, а неподалеку от входа в фан-зону стоят футбольные ворота, правда небольшого размера.

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"Добрый вечер все, кто болеет за сборную России и здравствуйте болельщики Саудовской Аравии. Не согласен, что нынешняя сборная России самая слабая в истории, потому что в 2010 году она вообще не попала на чемпионат мира, сейчас как минимум она сильнее", — сказал полузащитник сборной Абхазии по футболу Лаша Когония.

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля.

Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.

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