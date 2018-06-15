Куратор "Стоянки человека": у фильма "Мальчик и война" будет хорошая дорога

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. У короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" будет хорошая дорога, сказал в интервью Sputnik куратор фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе-Чачба.

"Хочу всех поздравить, что фестиваль состоялся. Сегодня фестиваль закрывается анимационным фильмом "Мальчик и война", это, наверное, символично, потому что само произведение Фазиля Абдуловича очень тяжелое. Оно послевоенное, наполнено какими-то смыслами, переживаниями автора, при этом оно и довольно радостное, заканчивается взглядом в будущее и с хорошим просветом", — добавил он.

По словам Алексея Шервашидзе-Чачба, будут приложены усилия для того, чтобы фильм "Мальчик и война" принимал участие в фестивалях анимационного кино.

© Фото : Мадина Аргун Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

"Ребята очень хорошо постарались, Мадина Аргун очень глубоко ушла в этот материал, она добавила свои акценты, Наала Авидзба очень хорошо поработала. Мы нашли пленку с голосом Искандера, помимо анимации, сначала и до конца идет рассказ истории голосом Фазиля Искандера", — подчеркнул Шервашидзе-Чачба.

Оператор анимационного фильма "Мальчик и война" Наала Авидзба рассказала о творческом процессе.

"Мы соорудили небольшое рабочее пространство, площадка была 50 на 50 сантиметров, стали пробовать, изучать, понимать пластику наших персонажей. Съемочный процесс длился около двух недель, до этого естественно был подготовительный период", — заметила она.

Короткометражный анимационный фильм Наала Авидзба снимала впервые, и она надеется, что эксперимент оказался удачным.

"Мы снимали из тех подручных средств, которые нам были доступны, это были свет, площадка, это были наши персонажи, с которыми было очень интересно работать. Процесс съемок был очень захватывающий, мы погружались в съемочный процесс и заканчивали только вечером", — подчеркнула оператор анимационного фильма.

Ограниченность в пространстве – главное отличие анимационного кино, сказала Авидзба.

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"А в остальном это такое же кино со своей историей, со своими законами со своими персонажами, которые нравятся или нет, все то же самое", — отметила она.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" завершится в Сухуме 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.