13:11 15 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 29°C
Прямой эфир
  • USD62.69
  • EUR72.53
Поиск
Пресс-конференция посвященная показу анимационного фильма Мальчик и война

Куратор "Стоянки человека": у фильма "Мальчик и война" будет хорошая дорога

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (20)
19 0 0

Короткометражный анимационный фильм "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера покажут на IV Международном фестивале культуры "Стоянка человека" 15 июня.

СУХУМ, 15 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. У короткометражного анимационного фильма "Мальчик и война" будет хорошая дорога, сказал в интервью Sputnik куратор фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе-Чачба.

"Хочу всех поздравить, что фестиваль состоялся. Сегодня фестиваль закрывается анимационным фильмом "Мальчик и война", это, наверное, символично, потому что само произведение Фазиля Абдуловича очень тяжелое. Оно послевоенное, наполнено какими-то смыслами, переживаниями автора, при этом оно и довольно радостное, заканчивается взглядом в будущее и с хорошим просветом", — добавил он.

По словам Алексея Шервашидзе-Чачба, будут приложены усилия для того, чтобы фильм "Мальчик и война" принимал участие в фестивалях анимационного кино.

Работа над анимационным фильмом Мальчик и война
© Фото : Мадина Аргун
Не выходя из комнаты: Мадина Аргун сняла фильм по рассказу Искандера

"Ребята очень хорошо постарались, Мадина Аргун очень глубоко ушла в этот материал, она добавила свои акценты, Наала Авидзба очень хорошо поработала. Мы нашли пленку с голосом Искандера, помимо анимации, сначала и до конца идет рассказ истории голосом Фазиля Искандера", — подчеркнул Шервашидзе-Чачба.

Оператор анимационного фильма "Мальчик и война" Наала Авидзба рассказала о творческом процессе.

"Мы соорудили небольшое рабочее пространство, площадка была 50 на 50 сантиметров, стали пробовать, изучать, понимать пластику наших персонажей. Съемочный процесс длился около двух недель, до этого естественно был подготовительный период", — заметила она.

Короткометражный анимационный фильм Наала Авидзба снимала впервые, и она надеется, что эксперимент оказался удачным.

"Мы снимали из тех подручных средств, которые нам были доступны, это были свет, площадка, это были наши персонажи, с которыми было очень интересно работать. Процесс съемок был очень захватывающий, мы погружались в съемочный процесс и заканчивали только вечером", — подчеркнула оператор анимационного фильма.

Ограниченность в пространстве – главное отличие анимационного кино, сказала Авидзба.

Конкурс рисунка Грушевый компот
© Sputnik / Томас Тхайцук
Открыли "Грушевый компот": конкурс детских рисунков прошел в Сухуме

"А в остальном это такое же кино со своей историей, со своими законами со своими персонажами, которые нравятся или нет, все то же самое", — отметила она.

IV Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" завершится в Сухуме 15 июня.

Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1954 году окончил Литературный институт имени А.М. Горького в Москве. Через два года вернулся в Абхазию, став редактором в абхазском отделении Госиздата.

С 1956 года регулярно печатался в журналах: "Смена", "Неделя", "Костер", "Сельская молодежь" и других. Первый сборник стихов Искандера "Горные тропы" вышел на русском языке в 1957 году в Сухуме. В 1966 году в журнале "Новый мир" была опубликована первая повесть писателя "Созвездие Козлотура". Самое известное произведение Искандера "Сандро из Чегема" (1973-1988, полное издание — 1989) — роман на автобиографической основе.

Темы:
Четвертый Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека" (20)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Древнее захоронение знатной женщины бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области
    Археологическая редкость

    Древнее захоронение бронзовой эпохи нашли исследователи в Акмолинской области Казахстана – могиле, предположительно, более 2,5 тысяч лет.

  • Көчмөндөр оюндарынын проморолиги жарыяланды
    Игры кочевников

    Организаторы Третьих Всемирных игр кочевников представили зрелищный проморолик состязаний, которые пройдут в сентябре на Иссык-Куле.

  • Снятие наличных денег в банкомате
    Карта бита

    Банковские карты могут не обслуживаться в Беларуси ночью 16 июня – проблемы обусловлены технологическими работами на оборудовании процессингового центра.

  • Уборка урожая зерновых. Архивное фото
    Неурожайный год

    Продолжающаяся в Латвии жара нанесла ущерб многим культурам, в некоторых случаях уничтожив до половины ожидаемого урожая.

  • Представитель партии Союз Отечества — Христианские демократы Литвы, член Сейма Андрюс Кубилюс
    "Атомное" влияние

    Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс считает, что правительством Саулюса Сквернялиса может "руководить" российская госкорпорация "Росатом".

  • Bank cards of international payment systems VISA and MasterCard
    "Мертвые души"

    Директор лицея-интерната в Кишиневе попалась на воровстве бюджетных денег с помощью зарплатных банковских карт.

  • Чрезвычайный и Полномочный посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов, архивное фото
    Ученья свет

    Посол России в Душанбе рассказал, сколько мест выделено в российских вузах для студентов из Таджикистана.

  • Отработанное ядерное топливо
    Мирный атом

    Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставила ядерное топливо для реактора на площадке Института ядерной физики (ИЯФ) Академии наук Узбекистана.

  • Болельщица сборной России перед матчем группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии
    Футбольный праздник

    Болельщик сборной России из Таллинна поделился со Sputnik Эстония своими впечатлениями от первого дня крупнейшего спортивного события года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве
Выступление президента России на церемония открытия ЧМ по футболу
Владимир Путин на церемонии открытия ЧМ-2018 в России
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia