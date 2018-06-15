Проезд на маршрутке из Гудауты в Сухум подорожал внезапно и неофициально

Сообщения о том, что проезд из Гудауты в Сухум повысился с 70 до 100 рублей, появились в социальных сетях в четверг 14 июня.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Стоимость проезда из Гудауты в Сухум повысилась на 30 рублей, рассказали корреспонденту Sputnik Абхазия пассажиры маршрутных такси в пятницу 15 июня.

© Sputnik Бадри Есиава Ардзинба о росте тарифов на топливо в Абхазии: вынужденный шаг

"Я сегодня заплатила сто рублей за проезд из Гудауты в Сухум, но этого стоило ожидать, так как цены на бензин тоже поднялись", — с пониманием отнеслась к новым тарифам Кристина Бениа из Гудауты.

Студентка Абхазского госуниверситета Наала Гумба с сожалением отметила, что повышение тарифов на 30 рублей сильно ударит по карману студентов.

"Вчера ехала из Сухума в Гудауту и заплатила сто рублей. Было семьдесят. На тот момент я даже не знала, что подняли тарифы, но, когда увидела, что все платят по сто рублей, без лишних вопросов заплатила эти деньги и вышла", — рассказала студентка.

Начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия прокомментировал ситуацию и отметил, что официального разрешения на повышение тарифов не было.

"Постановления Кабинета Министров Абхазии о повышении тарифов за проезд не было, и мы никаких цифр не давали. Официального разрешения на повышение тарифов не было", — подчеркнул Габлия.

Согласно постановлению правительства Абхазии, которое вступило в силу в пятницу 8 июня, предельная розничная цена на бензин "Регуляр" 92 составляет 41 рубль, на бензин "Премиум" 95 — 43 рубля, на дизельное топливо – 41 рубль.

Повышение цен на горюче-смазочные материалы на абхазском рынке в правительстве объяснили ростом закупочных цен.

Ранее Топливная ассоциация Абхазии распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина в условиях ухудшающейся экономической обстановки. Предприниматели отметили, что топливный бизнес Абхазии становится нерентабельным, и в качестве причин назвали повышение закупочных цен на нефтепродукты за рубежом и высокие налоги.

Предыдущее повышение цен на топливо было в апреле 2017 года, тогда цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 1 рубль 50 копеек за литр. Приемлемая и предельная цена за дизтопливо была назначена в размере 34 рублей 50 копеек, на бензин АИ 92 – 35 рублей, АИ 95 – 37 рублей 50 копеек.