Абдурахман Джугелия об Ураза-байрам: религия облегчает нашу жизнь

СУХУМ, 15 июн – Sputnik. Религии существуют для того, чтобы облегчить жизнь людей, сказал в интервью Sputnik заместитель председателя Единого духовного управления мусульман Абхазии Абдурахман Джугелия.

"Я хочу поздравить с этим праздником всех мусульман, которые соблюдали пост в месяц Рамадан. Пусть господь примет все их благие дела, желаю всем успехов, пусть в душах людей всегда будет мир", — добавил он.

В мусульманстве, как и в других религиях, пост имеет немаловажное значение, подчеркнул Джугелия.

"По моему мнению, нет понятия легких или тяжелых постов, всевышний не предлагает человеку то, что он не может преодолеть, и что ему идет во вред. Согласно мусульманским традициям, в пост нельзя принимать пищу с самого утра до вечера. Для тех, кто не привык к посту, кажется, что это трудно, но если здоровый человек начнет поститься, то и врачи говорят, что это невредно для здоровья", — подчеркнул Абдурахман Джугелия.

Ураза-байрам отмечается в честь окончания поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

"Пророк Мухаммед говорил, что когда люди увидят на небе новолуние, то они должны начинать пост Рамадан, спустя месяц при появлении новолуния пост завершается и отмечается Ураза-байрам", — сказал он.

В праздничное утро Ураза-байрама верующие в первую очередь совершают намаз.

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"Мы молим Всевышнего о благополучии наших семей, в целом людей, живущих в Абхазии. Также мы обращаемся к Аллаху с тем, чтобы он упокоил души умерших. После намаза мы организуем праздник для всех мусульман и немусульман тоже, приносим пищу, устраиваем игры для детей", — рассказал Джугелия.

Мусульмане отмечают Ураза-байрам (праздник разговения – ред.). Это главный праздник ислама наряду с Курбан-байрамом (праздник жертвоприношения – ред.).

По преданию, установил его пророк Мухаммед в 624 году.

Во время месяца Рамадан верующие в светлое время суток воздерживаются от еды, питья и развлечений, а также совершают особую ночную молитву — таравих. В конце каждого светового дня ограничения снимаются, и мусульмане собираются на ифтары — совместные разговения.

По традиции трапезу и веселье следует разделить с родственниками, друзьями и соседями, несмотря на их вероисповедание. Также приветствуется проявление милосердия по отношению к бедным и обездоленным.