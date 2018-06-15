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Такси

Ардзинба о лицензировании такси Абхазии: уговор не выполнен

CC0 / jackmac34
В Абхазии
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Решением вопроса легализации деятельности водителей такси, работающих от государственной границы по реке Псоу, займутся Министерство экономики и Министерство внутренних дел Абхазии, заявил министр экономики Адгур Ардзинба.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik, Бадри Есиава. Договоренность о том, что водители такси, работающие от границы Псоу, оформят необходимый пакет документов до 15 июня 2018 года, не выполнена, сообщил министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

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"На рабочем совещании мы договорились с представителями водителей такси о том, что они до 15 июня оформят лицензии, встанут на учет в Министерстве по налогам и сборам, в МВД проведут техосмотр своего транспорта. Также начальник Транспортного управления республики на месте, на границе, разъяснил им, какой пакет документов необходим для получения лицензии. Сегодня 15 число, и, к сожалению, ни один из представителей этого сообщества не обратился за лицензией. В ближайшее время нами будут приняты меры другого характера", — предупредил Ардзинба и добавил, что бессрочная лицензия стоит десять тысяч рублей, а налоговые платежи минимальные.

Министр уточнил, что под "мерами другого характера" он имеет в виду совместное решение этой проблемы министерствами экономики и внутренних дел Абхазии.

Отсутствие стремления водителей такси легализовать свою деятельность, по мнению Ардзинба, связано с их уверенностью в том, что они не будут нести за это ответственность.

Общественный транспорт
© Sputnik / Илона Хварцкия
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В список приоритетных задач также входит приведение в порядок территории у государственной границы по реке Псоу, в том числе автовокзала. В рамках этой работы установлены новые дорожные указатели и шесть видеокамер с функцией аудиозаписи. 

Министр продемонстрировал, как работает система видеонаблюдения, и отметил, что технология позволяет не только просматривать запись в режиме онлайн, но и сохраняет файлы в течение семи дней.

"При необходимости мы можем отмотать назад и посмотреть, что произошло. Эта информация детализируется, можно убрать лишние шумы и сделать четче картинку, что дает возможность увидеть лица и услышать звук, голос", — объяснил он.

Ардзинба недоволен внешним видом некоторых перевозчиков и их поведением по отношению к туристам.




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