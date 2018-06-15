Страсти по "голу": как в Сухуме футбол смотрели

Второй вечер подряд в фан-зоне для любителей футбола, которую организовало информагентство Sputnik Абхазия совместно с "Guarap Hall", нет свободных мест. Как болеют жители и гости Абхазии за свои любимые команды, как они реагируют на опасные в игре моменты и голы, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Первый период

В фан-зоне болельщиков футбола в Сухуме аншлаг. Некоторые заняли места задолго до начала трансляции, другим повезло найти свободные места в последние минуты. Атмосфера поистине праздничная и футбольная. Взрослые и дети пришли в майках любимых команд и с именами ведущих мировых игроков.

Алхас Гургулия из столицы Абхазии признался, что не считает себя заядлым болельщиком и пришел в фан-зону по просьбе своего шестилетнего сына Бориса, который играет за юношеский ФК "Динамо" Сухум.

"Я очень люблю футбол, играю в сухумском "Динамо" и дома. Мой любимый игрок Криштиану Роналду, потому что он лучше всех",- поделился малыш.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Гостья из Москвы Юлия казалась растерянной в группе эмоциональных фанатов спорта, но но старалась держаться уверенно. Она рассказала, что посмотреть футбол, в котором не очень хорошо разбирается, ее пригласили друзья и что пребывает в предвкушении чего-то особенного и интересного.

Арбитр дает сигнал, мяч в игре. Под аплодисменты болельщиков игроки вступили в "бой", но пенальти на первых минутах матча заставил понервничать, и многих встать со стульев. Громче всех кричала детвора, всячески демонстрируя важность кульминационного момента и свою погруженность в спортивное действо.

Бомбардир не промахнулся. Этот гол разделил фан-зону на ликующих и огорченных поклонников футбола, которые не унывали и, словно, их "любимчики" все слышат и видят, пытались по максимуму поддержать.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

"Камень" на душе болельщиков, проигрывавшей команды, подавлял их настроение недолго. Спустя всего несколько минут, счет стал равным.

Ближе к концу первого тайма одна из команд вырвалась вперед, но даже при всем этом драматизме дружеская атмосфера в фан-зоне не была нарушена.

Страсти по футболу

В перерыве между таймами футбольные болельщики, которые в абхазском обществе признаны экспертами, а некоторые из их числа даже признаны в обществе предсказателями, делились своей оценкой игры и итоговыми прогнозами. Мнений было много и каждое из них предвещало зрелищную игру.

Не прошло и десяти минут после очередного старта, как счет на табло сравнялся. И снова интрига нависла над фан-зоной, которая еще больше усилилась после третьего гола одной из команд. Казалось, обмен огромным количеством ударов в оба створа ворот должен был сбавить пыл фанатов, но нет. В них "закипал" настоящий фонтан бурных эмоций и чувств.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

Болельщик со стажем Астамур Матуа не скрывает своего особого отношения к футболу. Он также не исключает, что это чувство ему передалось на уровне генетики, так как его отец тоже заядлый болельщик.

"Атмосфера любви к футболу у нас в доме царила всегда. Каждый чемпионат или Лигу чемпионов мы смотрим в кругу семьи. В этой фан-зоне я впервые, друзья посоветовали, и атмосфера здесь фантастическая. Очень нравится, что здесь собрались люди, которые болеют за разные команды, что предает просмотру матча элемент азарта",- рассказал Матуа.

Другой болельщик из Сухума Алхас Чолокуа интересуется футболом выборочно, в зависимости от уровня спортивного события и команд, которые борются за звание победителя. Пребывание в таких местах, как фан-зона предает ему ощущение причастия к всеобщему ликованию или душевному волнению.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

До конца матча оставалось минут пять и судья назначает штрафной удар на критически опасном расстоянии. Все замерли и затаили дыхание. В "гробовой" тишине титулованный форвард бъет по воротам и мяч попадает в девятку под изумленное лицо голкипера.

Завершился матч с равным счетом и ведущий фан-зоны Алхас Манаргия принялся раздавать символичные подарки болельщикам, которые угадали исход игры. Единственным болельщиком, чей прогноз был ближе к итоговому результату был Мераб Квеквескири. Утешающий "приз" за активное участие в этом спортивном событие получил и шестилетний Борис Гургулия, который остался доволен вечером.

Зрители фан-зоны Sputnik смогут участвовать в розыгрыше призов и попробовать удачу в футбольной лотерее.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фан-зона Sputnik

SputnikFanZone – это совместный проект международного информационного агентства Sputnik Абхазия и "Guarap Hall" (Сухум, ул. Калмыкова, 2).

SputnikFanZone будет работать с 14 июня по 15 июля. Уточнить информацию и забронировать столики можно по телефону +7 (940) 708-90-90.