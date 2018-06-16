Отдать платье в хорошие руки: "Сказочный бал" от "Киараза"

О том, как появилась идея создания акции "Cказочный балл", и о том, как жители страны поддерживают ее, читайте в материале Sputnik.

Асиды Квициния, Sputnik

Платье на выпуск

"Выпускной балл приходится на конец июня, и все выпускники готовятся к этому важному событию. Идея организовать эту акцию у нас появилась в прошлом году, когда все чаще к нам стали обращаться родители наших подопечных, с просьбой помочь им собрать детей к выпускному. Это событие происходит один раз в жизни детей. Мы не могли проигнорировать эти просьбы и в качестве решения запустили акцию "Сказочный бал", — рассказывает об акции исполнительный директор организации Камма Гопия.

В прошлом году организация "Киараз" готовила к выпускному баллу больше 25 детей. Акцию поддержали не только жители страны, также не остались в стороне магазины и салоны красоты.

© Фото : Элина Папаскири Платье на выпуск: как абхазские школьницы выбирают наряды

"Чтобы набрать нужное количество платьев, мы целый месяц готовились к этой акции. Мы сделали несколько публикаций в социальных сетях о том, что собираем выпускные платья, также за поддержкой обратились в магазины и были удивлены результатом. Многие откликнулись, магазины отдавали нам свои новые платья, люди организовывали сборы и приносили все больше и больше нарядных вещей", — продолжает она.

Платьев набралось так много, что выпускницы могли выбрать по два наряда на общий городской бал и на выпускной вечер.

"Салоны красоты также поддержали наших выпускниц и в торжественный день совершенно бесплатно сделали макияж и прически всем нашим выпускницам. Несмотря на то, что каждая девушка выбрала себе по два наряда, платья еще оставались, и мы продолжали раздавать их на другие торжества в течение всего года", — говорит Гопия.

Само собой

В этом году выпускников гораздо меньше, и акция официально не была объявлена, но люди продолжают проявлять инициативу и организовывают сбор платьев для подопечных "Киараза", добавила она.

"К нам приходила выпускница, и мы уже подобрали ей платье на общий городской балл. Не все наряды, которые остались у нас с прошлой акции, подходят для выпускного балла, но, несмотря на это, платья не лежат просто так, мы всегда находим им применение. В течение следующей недели мы собираемся активно заняться сбором платьев. Начнем с магазинов и надеемся, они смогут дать нам хоть одно платье на прокат. Затем салоны, мы, как и в прошлом году, ждем их поддержки и уверены, они нам не откажут. Также жители нашей страны уже сообщают нам, что организовывают сборы нарядов, и совсем скоро количество их увеличится", — продолжает рассказывать директор организации.

Одной из таких неравнодушных участниц акции стала Сария Тания.

"Идея отдать платье мне пришла в голову совсем неожиданно. Я случайно встретила свою знакомую, которая рассказала мне о том, что в этом году ее дочь заканчивает школу, и как сложно купить платье, как дорого обходятся родителям выпускные, и мне захотелось ей помочь. Придя домой, я стала искать подходящее платье для этой девочки. Почти у каждой девушки есть вечерний наряд, который она надевала всего один раз, и он так и остался висеть в шкафу. Я нашла подходящий наряд, позвонила своей знакомой и передала ей платье", — рассказывает участница акции.

Но на этом Сария не остановилась. Она загрузила пост в социальной сети, где призывает всех неравнодушных девушек передать свою вечернею одежду выпускницам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Путешествие вместо бала: необычные выпускные школьников Абхазии

"Я отдала свое платье и помогла только одной девочке, и задумалась о том, что таких девочек, может, немало. Но после того как я выложила пост, мне стали звонить все мои знакомые и незнакомые, родственники, сестра — все хотели принять участие и внести свой вклад. Также меня поддержали гудаутские магазины, которые отдавали новые вещи и хорошую обувь. Одежды собралось очень много, и как-то вечером мне позвонила девушка, которая представляла организацию "Киараз" в Гудауте. Она рассказала, что все собранные вещи можно сдавать туда, и они будут попадать в руки тем, кому они действительно нужны", — делится Тания.

Также в акции "Сказочный вечер" приняла участие выпускающий редактор агентства Sputnik Абхазия Рада Жиба.

"В прошлом году я поздно услышала об этой акции и не смогла принять в ней участие. Но в этом году я с удовольствием поддержу "Киараз" и подарю несколько платьев выпускницам. Мы все знаем, как важно девочкам чувствовать себя принцессами на выпускном балу. Наши выпускные платья, туфли, клатчи, аксессуары — это воспоминания о детстве, и я не жалею, что отдаю "кусочек детства", наоборот, призываю девушек не жалеть своих нарядов и поддерживать в силу своих возможностей подобные акции", — считает Жиба.