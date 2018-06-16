Изоляция или глобализация: что уготовано Ткуарчалу

Круглый стол, посвященный экономическому развитию Ткуарчала, состоялся 15 июня. О том, что предложили для "реанимации" района, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Три проекта привезли в Ткуарчал руководители фонда Международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия и Александр Ченгелия. Планы направлены на экономическое развитие не только Ткуарчала, но и всей восточной Абхазии. Предложения глобальные не только для района, но и для республики в целом. Масштабы инициаторов не пугают. Напротив, они уверены, чтобы привлечь инвестора, нужно начинать сразу с большого.

Стратегическая дорога

Один из важнейших проектов, по словам руководителей фонда, строительство Северо-Кавказской магистрали через Ткуарчал. Путь должен соединить Абхазию с Кисловодском и далее с Поволжьем и Уралом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пипия: китайских инвесторов привлекает Абхазия

"Это предложения, которые, по нашему мнению, актуальны и перспективны и представляют интерес для представителей сообщества ЕврАзЭС и не только, – пытался донести размах идеи ткуарчалцам Александр Ченгелия. – Нет такой страны, которая не хотела бы иметь транспортный логистический коридор. Основная цель такого коридора – социальное и экономическое развитие территории, по которому он проходит. Географическое расположение Абхазии наиболее оптимально и удобно с точки зрения экономической эффективности — транспортный коридор для воздушных, автомобильных и морских грузоперевозок".

Ченгелия отметил, что последнее время все чаще поднимается вопрос строительства транс-кавказской автодороги Черкесск-Абхазия-Адлер. Проект, по его убеждению, даст толчок развитию Сухумского аэропорта и Очамчырского морпорта.

© Sputnik Томас Тхайцук Порты Абхазии могут пропускать до одного миллиона тонн грузов в год

"По этому пути наиболее востребовано создание центра логистики на базе Сухумского аэропорта, морского грузового порта в Очамчыре, которые позволят не только использовать этот центр в качестве транспортного трансконтинентального узла, соединяющего Азию с Европой, можно содействовать созданию новых высокотехнологичных производств нашей республики и соседних регионов. На базе аэропорта и морского порта создается свободная индустриальная экономическая зона Кавказа, а также осуществляется создание и развитие транспортной сети по Черному и Каспийскому морю и через территории республик Северо-Кавказского Федерального округа по маршруту Сухум-Черкесск-Нальчик-Махачкала", – добавил Александр Ченгелия.

Самое главное, по его мнению, работа транспортного узла выведет Ткуарчалский, Очамчырский и Галский районы из депрессивного состояния.

Горный потенциал

"Очевидно, что горная часть Туарчала, становясь частью транспортного узла, будет задействована в сеть реализации программ горного туризма. Основное требование к этому – развитие экологического туризма, создание рекреационных оздоровительных комплексов", – доложил Ченгелия.

Инициаторы проекта уверены, основными центрами горного туристического кластера должны стать Акармара и Джантуха. Эти районы хоть сегодня практически пустуют, но отличаются уникальной природой и архитектурой.

© Фото : Горная Абхазия Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

"Горный туризм приобретает все большую популярность. На Северном Кавказе за последние пять лет введены в эксплуатацию четыре современые туристические рекреационные базы с современными горно-лыжными трассами, канатными дорогами, всевозможными подъемниками. Скалолазание, альпинизм, рафтинг, пеший туризм и дальше будут только востребованы. Ткуарчал может предложить экскурсионные маршруты, горнолыжный спорт, курортную деятельность на основе минеральных источников. Все это требует колоссальных вложений, но это все очень прибыльно", – уверен Александр Ченгелия.

Но для всего этого Ткуарчал должен получить статус свободной экономической зоны.

В горных поселках Ткуарчала имеется невостребованный жилищный фонд. Чтобы сохранить уникальные архитектурные здания и сделать район более привлекательным для инвесторов, авторы проекта предлагают дать возможность инвесторам приватизировать дома или же арендовать их.

"Решение проблемы жилищного фонда, находящегося в аварийном состоянии, но, безусловно, подлежащего восстановлению, дает возможность отнести этот существенный фактор в положительный баланс факторов инвестиционной привлекательности. Конечно, эти вопросы в компетенции районного собрания Ткуарчала, правительства Абхазии и далее Парламента Абхазии", – добавил Ченгелия.

Энергетика и промышленность

С развитием верхней зоны Ткуарчала также связывают строительство ГЭС, которая работала бы только на гостиницы и дома Акармары и Джантухи. Автономное энергоснабжение в этих поселках – идея не новая. Об этом говорили еще в советское время.

© Sputnik . Алексей Даничев Гильдия отельеров Абхазии: развитие туризма тормозит энергетика

"В 50-х годах прошлого века было проектное задание по строительству шахты № 8 в комплексе с Галидзгской шахтой-ГЭС. Основной функцией шахты-ГЭС было обеспечение потребностей самой шахты № 8 и передачи остальной энергии станции Акармара-1, обслуживающей остальной наш бассейн. Шахта была построена и введена в строй в 1967 году без ГалидзгаГЭС, строительные работы которой не были завершены и более того, закрыты. Строительство автономной ГЭС – третье направление, о котором можно говорить при формирований инвестиционного пакет", – рассказал вице-президент Фонда международного делового сотрудничества.

Незамеченными не остались и природные ресурсы, которыми располагает Ткуарчал. Речь идет о наличии мергелистого камня.

© Фото : из архива Павла Гамгия Дать угля: богатства Ткуарчала, которые никому не нужны

"Мы имеем классические мергеля, которые прекрасно идут для производства цементно-вяжущих материалов. Мергеля в сочетании дают прекрасное сырье для цементного производства. Когда мы говорим о цементном производстве, все думают про пыль. Но современные технологии дают возможность производить цемент без пыли. И, конечно, мы не планируем здесь гигантоманию, чтобы обслуживать весь Юг России. Этот завод будет рассчитан на потребности внутреннего рынка. И, конечно, один такой завод дает до 300 рабочих мест, что очень важно для жителей Ткуарчала", – добавил Ченгелия.

Промышленный кластер, по мнению авторов проектов, должен быть в нижней части города, чтобы он не мешал развитию туризма в Акармаре и Джантухе.

"Промышленность не должна идти во вред экологии. Это плюс для того, чтобы экономика бурно развивалась", – резюмировал он.

Выбор ткуарчалцев

После подробного доклада о сути проектов, началось их бурное обсуждение. Жители Ткуарчала согласились, что район необходимо реанимировать и выводить на новый экономический уровень. Но вопрос свободной экономической зоны насторожил некоторых присутствовавших.

"Больше всего понравился проект по строительству дороги, – поделился своим мнением Кадыр Аргун. – Но свободная экономическая зона, на мой взгляд, представляет небольшую опасность. Она может иметь чреватые последствия. Мы знаем, что в ряде стран зачастую территории, которые сдаются на 40-50 лет в аренду, имеют огромные бетонные ограждения. Если так будет, то это нам не нравится".

Президент Фонда международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия ответил, что опасаться свободной экономической зоны не стоит. В пример он привел Северный Кипр, где также существует подобная форма развития.

© Sputnik Сария Кварацхелия "Заря" Ткуарчала: кузница оружия и орденов Абхазии

"Там я не видел никаких высоких заборов. Но инвестиции там колоссальные. Миллионы фирм зарегистрированы на Северном Кипре", – развеял сомнения он.

Участник круглого стола Тимур Басиров высказался, что жители Ткуарчала стоят перед выбором: оставаться в изоляции или же открываться глобализации и развиваться.

"То, что сегодня предлагается – мечта. Но мечты осуществляются. Каждый в Ткуарчале знает ситуацию в городе. Что мы оставим молодежи? Мы что поколение разрушителей? – задался вопросом Басиров. – Да, была война, но уже 25 лет прошло. У каждого из нас дети растут. Что мы им оставим? Нужно смотреть далеко. Абхазия должна жить и развиваться. Я считаю, что ткуарчалцы должны выступить и сказать, что мы все поддерживаем данный мегапроект. Мы сегодня должны решить, будем его лоббировать или нет. А как это все сложится – решается не одним днем".

Жители Ткуарчала отметили, что проекты очень важны и поблагодарили инициаторов за то, что обсудили с ними возможные пути экономического развития района.