"Бенефис" РУСДРАМа: культурные события Абхазии на неделю

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 18 по 24 июня.

Неделя богата на культурные события, но практически все они сконцентрировались в РУСДРАМе.

19 июня в 18.00 в Русском драматическом театре имени Искандера премьера детского мюзикла "Волшебный глобус". Режиссер-постановщик – Юрий Мархолия. Следом за мюзиклом, 20 июня в 19.00, вновь перед зрителем предстанут "Примадонны". Главные женские роли в этом комедийном спектакле сыграли Джамбул Жордания и Рубен Депелян.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Примадонны" в РУСДРАМе

22 и 23 июня в 19.00 в РУСДРАМе состоится показ спектакля "Все мои сыновья". Спектакль произвел фурор среди абхазской публики. "Все мои сыновья" американца Артура Миллера – военная драма, принесшая автору знаменитость. Спустя 71 год конфликт пьесы не изжил себя и особо актуален для Абхазии, в которой еще не затянулись раны войны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья"

В Абхазском Молодежном театре также порадуют спектаклем. 21 июня в 19.00 состоится спектакль "Медведь" по пьесе Антона Павловича Чехова.

© Sputnik Томас Тхайцук Премьерная постановка по пьесе Чехова "Медведь".

В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 23 июня в 18.00 состоится "Кончерто гроссо" – концерт юных исполнителей, которые стали лауреатами международных и республиканских конкурсов.

© Fotolia / Tcsaba Дуэт скрипок

На культурной площадке SKLAD 19 июня в 19.00 состоится показ фильма "Что гложет Гилберта Грэйпа" режиссера Лассе Халльстрема.

© Фото : Paramount Pictures, J&M Entertainment Кадр из фильма "Что гложет Гилберта Грейпа?"

Гагра

В Доме культуры Гагры 19 июня в 20.30 состоится концерт ансамбля "Абырфын".