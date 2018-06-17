Дело случая: история заслуженного врача Анатолия Пилия

В день медицинского работника, заслуженный врач Абхазии Анатолий Пилия рассказал Sputnik о том, как он пришел в профессию.

Sputnik

В жизни Анатолия Пилия случай не раз играл решающую роль. Так было и при выборе профессии. Анатолий с детства не стремился стать врачом. С медициной свою жизнь он связал по настоянию отца. Тогда еще похвастаться жизненным опытом он не мог, поэтому прислушался к словам отца.

"Отец был из репрессированных, десять лет провел в дальних гарнизонах. Возможно, там он имел отношение к медицине. Когда мы с братом стали подрастать, он начал нам говорить, что профессия врача – хорошая профессия. Своего жизненного опыта еще не было, вняли словам старших", – рассказал он о том, как пришел к профессии.

Так Пилия поступил в мединститут. К выпускному курсу ему предложили служить в рядах Красной армии. Но сын бывшего репрессированного боялся, что не возьмут его из-за истории отца.

"Меня успокоили, сказали, что меня это касается. Так меня призвали в армию. Сначала я попал в военно-строительный отряд в Архангельской области, там я проработал год, оказывал неотложную помощь. После этого решил продолжить учебу по специализации хирургия. Наверное, по глупости. Но я потом понял, что из меня хирург не получится и попал в военно-строительный отряд. Потом отправили меня на учебу в Вологду в окружной госпиталь, помогать хирургам. Там во время операции нужно было стоять на ногах пять-шесть часов, а у меня плоскостопие и я не выдерживал. Но служба хорошо шла и мои начальники по-доброму ко мне относились", – поделился воспоминаниями Пилия.

© Фото : из архива семьи Пилия Анатолия Пилия (слева)

Германия и Союз-4

У Анатолий Пилия по природе было стремление к знанию. Несмотря на то, что в профессии он уже было состоялся, его влекло продолжить учебу. Так и случилось. После года работы в Вологде, он уехал в Германию.

© Sputnik . Игорь Зарембо Сестры милосердия

"Появилась возможность уехать в Германию – поехал. Когда там нас распределяли, меня записали в гинекологию. Думаю: ну какой из меня гинеколог, я даже во время учебы близко к этой специальности не подходил. И выручил меня армянин, который там был начальником. Он меня отправил в обыкновенный танковый батальон и через год обещал отправить на специализацию. Сдержал слово. Я отслужил в танковом батальоне год, затем меня на несколько месяцев отправили на специальные курсы. Возвращаюсь, и еще через какое-то время говорят, что есть возможность попасть в госпиталь в древний немецкий город Гюстров. Сначала был там ординатором, потом старшим ординатором. Проработал так шесть лет и потом снова захотел учиться. Всегда есть тяга к знаниям большим, высшим. Появилась возможность поступить в военно-медицинскую академию", – поведал Пилия свою немецкую графу в биографии.

Заслуженному врачу из Абхазии по работе пришлось даже встречать экипаж космического судна. И это тоже было совершенно случайно, как и с выбором профессии.

"Я был старшим ординатором гастроэнтерологического отделения. Поступила команда подобрать дублирующую бригаду для встречи космонавтов. У них всегда свои обученные врачи были, а тут надо было еще подстраховать. И вот собрали команду и отправили нас в Семипалатинск (город областного значения в Казахстане – прим.) и вот мы ждали там месяц. И вот в день приземления космического корабля я встретил там еще одного абхазца по фамилии Тарба. Он давал команды, где можно находиться, где нельзя", – рассказал он.

Затем Пилия перевели в Сухум, в санаторий МВО, где какое-то время был начальником отделения, а потом и начмедом. В санаторий, по словам военного врача, приезжало много людей, но все всегда оставались довольными отдыхом и Абхазией.

© Фото : из архива семьи Пилия Анатолия Пилия

Разрушительная война

"Потом застала война. Было тяжелое время. В МВО и муха не могла без разрешения летать. Сначала туда пришли абхазские парни, но русские их разогнали. Потом мы организовали медицинские пункты и оказывали помощь раненым, больным, многих отправляли в Гудауту. Но в итоге война раздолбала санаторий", – с сожалением отметил Анатолий Пилия.

После Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, Анатолий Пилия проработал в родном санатории еще пять лет. Но потом оставил свою службу.

После 30 лет работы военным врачом, Пилия уверен, человек должен заниматься любимым делом и полностью отдаваться ему.

"Нужно заниматься тем, чему можешь посвятить свою жизнь. Я не мог дождаться, когда закончатся выходные, чтобы выйти на работу", – резюмировал он.

Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". В 2018 году День медицинского работника отмечается 17 июня.