Мужики-герои: как абхазы спасли тонущую семью из России

Отдых для семьи из России чуть не обернулся трагедией, машина с тремя взрослыми и ребенком скатилась прямо в море, но благодаря трем отважным и самоотверженным абхазским парням, все закончилось благополучно.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Трое абхазских отважных парней спасли тонущих туристов из России, сообщает телеканал "Гагра ТВ".

14 июня в районе Цитрусового совхоза в Алахадзы автомобиль с тремя взрослыми и полуторагодовалым ребенком неожиданно стал неисправным и скатился прямо в море. К счастью, свидетелями происшествия стали трое парней Рамаз Чкотуа, Астамур Цейба и Арутан Папцава. Увидев тонущий автомобиль, молодые люди не стали паниковать и сразу же бросились на помощь пассажирам.

"Машина поднималась по берегу на подъем, но подняться не смогла, переключилась на заднюю передачу и поехала прямо в море. Мы сначала подумали, что водитель хочет разгон взять, чтобы подняться. Но когда машина заехала прямо в море, мы с ребятами Чкотуа Рамазом, Астиком Цвейба в тот же миг побежали к машине. Там ребенок был маленький, полутора лет даже нет ему. Всего в машине было четверо, трое взрослых и ребенок. Сразу нырнули в море, начали доставать из машины людей. К счастью, одно пассажирское окно было открыто, стали оттуда доставать людей. Двери же заблокировались, не открывались. Всех вытащили. Все, слава богу, здоровы", – рассказал гагрскому телевидению подробности случившегося один из героев Арутан Папцава.

Как вспоминает сам турист Филипп Куликов, машина неожиданно стала неисправной, резко набрала скорость и буквально через несколько секунд погрузилась в воду.

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"Поехали второй день отдыха на пляж загорать. Уже уезжали с пляжа, вдруг что-то с машиной случилось и резко машина поехала назад прямо на пляж. В машине было четыре человека. Теща была за рулем, я спереди, жена с ребенком были на заднем сиденье. Машина резко набрала скорость, буквально четыре секунды и мы уже были полностью в воде", – уточнил он.

Двери машины заблокировались, но главе семейства удалось открыть переднее стекло и выбраться вместе с ребенком. На тот момент уже подоспели и молодые ребята.

"Мне жена передала ребенка. Я его в окно выкинул, прыгнул за ним следом. Ребята, которые были на пляже даже не раздеваясь, прыгнули в воду, побежали нас спасать. Я передал ребенка местному молодому человеку, сам побежал спасать жену с матерью. В принципе жена уже выбралась из машины, и пыталась тещу вытащить. Но теща у меня инвалид, у нее протез на ноге, ее сложно было вытащить, она была в ступоре, в шоке, не могла выбраться. В итоге ребята как-то открыли дверь и спасли тещу. Вытащили ее из машины, и буквально через две минуты машина ушла полностью под воду", – рассказал турист историю спасения его семьи.

Филипп Куликов поблагодарил абхазских ребят, которые помогли его семье спастись.

"Большое спасибо ребятам за то, что ринулись и спасли нас, моего ребенка. Спасибо тем, кто нам помогал, это мужики-герои. Хорошо, что в Абхазии таких людей много", – добавил он.

Неисправный автомобиль также удалось поднять со дна моря благодаря сотрудникам МЧС Абхазии.