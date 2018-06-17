Милиция Абхазии вернула российскому туристу угнанный автомобиль

У екатеринбуржца, отдыхающего в Абхазии, украли автомобиль "Hyundai Solaris" в Сухуме 13 июня 2018 года.

СУХУМ, 17 июн — Sputnik. Угнанный в Абхазии автомобиль российского туриста нашли в селе Отап Очамчырского района, об этом 17 июня сообщает МВД Абхазии.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по факту кражи автомобиля "Hyundai Solaris" у гражданина Атапенко, сотрудниками отдела уголовного розыска управления внутренних дел по городу Сухум совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Очамчырскому району данный автомобиль обнаружен в селе Отап Очамчырского района и доставлен на стоянку столичного УВД", —г оворится в сообщении.

Преступников пока еще не задержали. Сотрудники милиции продолжают работу по установлению их личностей.

Ранее МВД Абхазии сообщало, что автомобиль "Hyundai Solaris" украли у екатеринбуржца, временно проживающего в Абхазии. Преступник проник в комнату, где проживает россиянин, и украл ключи от машины.