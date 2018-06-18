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ГАИ

Оплатил штраф, езжай дальше: ГАИ Абхазии упростила жизнь автотуристам

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ok, Sputnik! (89)
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В рубрике ОК, Sputnik корреспонденты Sputnik Абхазия продолжают отвечать на вопросы, присланные читателями.

Александра из Москвы спрашивает: Если на иностранного водителя составлен протокол, у него изъято водительское удостоверение, он в ближайшем терминале оплатил штраф, то могут ли ему при предъявлении чека и копии протокола вернуть водительское удостоверение на месте в этот же день?

Девушка за рулем
© Fotolia / Tostphoto
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Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба, гости республики, которые путешествуют на личном автомобиле и нарушили ПДД, могут на месте заплатить штраф и забрать документы.

"Мы пошли навстречу нашим туристам, чтобы они не испытывали неудобства во время отдыха. Если водитель допустил негрубое нарушение, в соответствии с недавним постановлением Кабмина Абхазии у него есть возможность заплатить штраф в банкомате с 50% скидкой и забрать документы", — отметил Агрба.

Весной 2017 года Аслан Кобахия, который на тот период занимал должность министра внутренних дел Абхазии, издал приказ о запрете остановки и досмотра автомобилей с иностранными номерами вне стационарных постов республики. Согласно этому приказу останавливать транспорт с иностранными номерами на стационарных постах можно лишь по полученным ориентировкам.

Начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба подчеркнул необходимость проявления лояльного отношения к гостям республики и добавил, что автотуристы, которые незначительно нарушили ПДД, обходятся устным предупреждением, но за серьезные нарушения, такие как опасная езда, они, конечно же, подвергнутся штрафным санкциям.

Наказанием за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может стать временное изъятие транспорта.

Ok, Sputnik

В феврале 2016 года информационное агентство Sputnik Абхазия запустило новую рубрику под названием Оk, Sputnik! У читателей портала появилась возможность задать вопросы и получить ответы по интересующим их темам, касающихся жизни в Абхазии. По мере поступления вопросов на сайте Sputnik Абхазия в рубрике Оk, Sputnik корреспонденты агентства ответят на них. Вопросы можно отправить в личные сообщения на FB, VK, а также в Instagram в Direct. В сообщении нужно указать имя, возраст и место проживания.

Памятка автотуристу
© Sputnik Леон Гуния
Памятка автотуристу
Темы:
Ok, Sputnik! (89)

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