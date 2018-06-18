Оплатил штраф, езжай дальше: ГАИ Абхазии упростила жизнь автотуристам

Александра из Москвы спрашивает: Если на иностранного водителя составлен протокол, у него изъято водительское удостоверение, он в ближайшем терминале оплатил штраф, то могут ли ему при предъявлении чека и копии протокола вернуть водительское удостоверение на месте в этот же день?

Бадри Есиава, Sputnik Абхазия: Как рассказал начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба, гости республики, которые путешествуют на личном автомобиле и нарушили ПДД, могут на месте заплатить штраф и забрать документы.

"Мы пошли навстречу нашим туристам, чтобы они не испытывали неудобства во время отдыха. Если водитель допустил негрубое нарушение, в соответствии с недавним постановлением Кабмина Абхазии у него есть возможность заплатить штраф в банкомате с 50% скидкой и забрать документы", — отметил Агрба.

Весной 2017 года Аслан Кобахия, который на тот период занимал должность министра внутренних дел Абхазии, издал приказ о запрете остановки и досмотра автомобилей с иностранными номерами вне стационарных постов республики. Согласно этому приказу останавливать транспорт с иностранными номерами на стационарных постах можно лишь по полученным ориентировкам.

Начальник ГАИ Абхазии Батал Агрба подчеркнул необходимость проявления лояльного отношения к гостям республики и добавил, что автотуристы, которые незначительно нарушили ПДД, обходятся устным предупреждением, но за серьезные нарушения, такие как опасная езда, они, конечно же, подвергнутся штрафным санкциям.

Наказанием за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения может стать временное изъятие транспорта.

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