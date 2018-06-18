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Старинный дом в селе Ачандара

Дом, милый дом: как спасти аутентичные жилища абхазов

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Охрана историко-культурного наследия (116)
18870

Точных данных о том, сколько старинных домов, представляющих культурную ценность, сохранилось в селах Абхазии, нет. Дома не внесены в список объектов культурного наследия республики и не могут быть защищены государством в случае, если владелец такого дома решит его снести.

Астанда Ардзинба, Sputnik

Старинный дом в селе Ачандара стал родовым гнездом для пяти поколений семьи Ахба. Двухэтажный с резной деревянной верандой и широкой наружной лестницей, он был построен на рубеже XIX и XX веков и сохранился до наших дней в достаточно хорошем, хотя уже и нежилом состоянии. Семья перебралась в строение поновее, но дедовский дом оберегает. Здесь никогда ничего не меняли, поэтому, глядя на особняк, можно нарисовать картину абхазской жизни столетней давности.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Ачандарский дом – это типичный старинный абхазский дом, пример деревенской архитектуры XIX века. Примерно в этот период в стране начинают строить двухэтажные дома на замену плетенным одноэтажным или дощатым домам на столбах. Первыми двухэтажные дома предсказуемо стали строить князья, дворяне и зажиточные крестьяне.

Первый этаж строили из круглого камня булыжника, скреплявшегося глиной и известью. Над ним надстраивали второй этаж из дерева. К нему вела каменная наружная лестница в один или два пролета. Неотъемлемая часть абхазских домов того времени – это просторная деревянная веранда. Что логично, учитывая теплый климат в стране. Веранда была излюбленным местом домочадцев. Здесь пристраивали сиденья и ставили тахту, вывешивали рога и шкуры убитых хозяином или его сыновьями зверей.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Именно таким запомнила дом своего деда в Отхаре и моя мама, которая рассказывает, что "дедушка любил сидеть на веранде, собирал внуков вокруг себя, которые устраивались на тахте и слушали его рассказы про старину".

С домом прадеда жители села связывают и предания о народном герое Кяхба Хаджарате, который скрывался в этих местах от преследователей. Удивительно, но дом, как и дом семьи Ахба в Ачандаре, сохранился. Удивительно, в первую очередь потому, что большинство таких домов с историей уже потеряны, поскольку хозяева снесли их за ветхостью.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Реальность такова, что деревенские дома, представляющие этнографическую ценность, не внесены в Государственный список объектов культурного наследия и государством не охраняются. Более того, сколько таких аутентичных домов, построенных более века назад, еще осталось в республике, неизвестно. Некоторая работа в этом направлении ведется, предпринимаются экспедиции в села, но программного характера они не носят.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Инвентаризация памятников культуры — дело не одного дня. И даже после того как реестр объектов культурного наследия республики был подписан президентом в конце 2015 года, в профильном ведомстве настаивали, что список будет дополняться. На тот момент в него входило 1535 объектов. В Минкульте предполагали, что эта цифра может увеличиться до двух с половиной тысяч.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Один из вариантов развития событий – это открытие этнографического музея под открытым небом. Вроде музея Скансен, где собраны образцы исторических построек со всех регионов Швеции, или Кижи в Карелии, который изначально состоял из двух церквей и колокольни XVIII—XIX веков, а после его дополнили привезенные часовни, дома и хозяйственные постройки из карельских, русских и вепсских деревень.

О том, что идея открытия подобного этнографического музея в Абхазии, где могли быть собраны образцы деревянного зодчества, есть, — рассказывает и заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия республики Батал Кобахия. Тем более, что уже есть объекты, которые владельцы готовы подарить государству безвозмездно.

Старинный дом в селе Ачандара
© Sputnik
Старинный дом в селе Ачандара

Создание этнографического комплекса в Абхазии активно обсуждали три года назад. Тогда группа общественников собиралась построить этнопарк. Авторы проекта предлагали отстроить заново жилища по типу старинных абхазских построек, то есть не перевозить и собирать реальные образцы абхазского зодчества, о чем говорилось выше. Под проект даже было выделено восемь гектаров земли в селе Отхара. Но дело застопорилось, мечта об этнографической деревне так и не осуществилась.

А до тех пор, пока в Абхазии нет своего Кижи, и статус объектов не позволяет защитить их в правовом порядке, только и остается, что уповать на благоразумие владельцев старинных домов и призывать их сберегать дома своих прадедов, которые когда-то могут стать культурным достоянием всего народа. 

Темы:
Охрана историко-культурного наследия (116)



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