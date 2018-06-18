20:57 18 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.48
  • EUR73.48
Поиск
Футбольный мяч на стадионе

Ученый из Абхазии предложил изменить футбол: таймы короче, игроков меньше

© Sputnik . Григорий Соколов
В Абхазии
Получить короткую ссылку
13612

Абхазский ученый Рамгар Маршан нашел решение, которое позволит клубам сэкономить на лечении футболистов.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для того чтобы уменьшить травмы в футболе, необходимо сократить количество игроков на поле с 22 человек до 18, сказал в интервью Sputnik доцент Абхазского госуниверситета Рамгар Маршан.

"Такая идея у меня появилась давно, о ней я уже не раз говорил. Я давно смотрю футбол, с юных лет, люблю этот вид спорта, и для меня очевидно, что правила игры надо менять, чтобы футболисты меньше получали травм на поле", — добавил он.

Пирожные в виде футбольных мячей на открытии центра выдачи паспортов болельщиков
© Sputnik . Максим Богодвид
Глазами болельщика: каким будет спорт в 2018 году

Актуальность своего предложения он объясняет тем, что вокруг владеющего мячом скапливается большая группа футболистов, что создает опасность нанесения травм.

"Именно поэтому футбол занимает в спорте ведущее место по травмам", — уверен Маршан.

Помимо сокращения количества футболистов на поле, Рамгар Маршан предлагает также сократить и игровое время – по 35 минут каждый тайм, вместо 45 минут.

"Сокращение общего количества игроков на поле до 18 приведет к тому, что большой группе футболистов скапливаться в одной части поля будет неразумно, так как они не успеют защитить свои ворота в случае быстрой перемены ситуации. Если уменьшится плотность игроков на поле вокруг мяча — сократится количество травм и столкновений", — уверен ученый.

По словам Маршан, если футбольный матч будет длиться два тайма по 35 минут, то игрокам легче будет раскрывать свои игровые и силовые способности в более короткий промежуток времени.

"Именно в связи с тем, что общее игроков на поле станет меньше, игрокам на поле придется больше играть, а не топтаться в одной зоне поля и более быстро передвигаться по полю. Целесообразно сократить время каждого тайма до 35 минут", — подчеркнул он.

Рамгар Маршан уверен, что сокращение количества игроков на поле и времени матча позволят сохранить футбольным клубам десятки тысяч долларов, которые идут на лечение травм игроков, а также сократятся расходы на футболистов, выходящих на поле.

Назвали самого дорогого футболиста мира>>

Он рассказал, что с интересом наблюдает за матчами Чемпионата мира по футболу, проходящими в России, однако признался, что не болеет за конкретную команду.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Круги на летнем поле, иллюстративное фото
    Таинственные знаки

    Кто оставил загадочные круги на полях в Актюбинской области Казахстана – в департаменте экологии объяснили таинственное явление.

  • Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Архивное фото
    Приезжайте на отдых!

    Премьер-министр Кыргызстана пригласил на отдых и реабилитацию пострадавших в результате ДТП в Москве и пообещал оплатить расходы.

  • Официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский
    Страшная месть

    В Вороновском районе Беларуси сельчанин, решив отомстить соседу за кражу, вывез его в лес и приклеил нагишом скотчем к дереву.

  • Артус Кайминьш
    "Извинитесь перед русскими"

    Предвыборная активность политической партии KPV LV, основанной депутатом Сейма Артусом Кайминьшем, вызвала настоящую бурю в соцсетях.

  • Тропинка в лесу
    В лес не ходить

    Жителям некоторых районов Литвы рекомендуют не посещать леса без необходимости, так как наблюдается высокая пожароопасность.

  • Врачи
    Почетная профессия

    Президент Молдовы Игорь Додон присудил государственные награды выдающимся медикам в честь празднования Дня медицинского работника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами
Запуск спутника Глонасс
Перепутали с НЛО: запуск ракеты "Глонасс-М"
Инфографика
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia