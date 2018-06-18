Ученый из Абхазии предложил изменить футбол: таймы короче, игроков меньше

СУХУМ, 18 июн – Sputnik, Бадрак Авидзба. Для того чтобы уменьшить травмы в футболе, необходимо сократить количество игроков на поле с 22 человек до 18, сказал в интервью Sputnik доцент Абхазского госуниверситета Рамгар Маршан.

"Такая идея у меня появилась давно, о ней я уже не раз говорил. Я давно смотрю футбол, с юных лет, люблю этот вид спорта, и для меня очевидно, что правила игры надо менять, чтобы футболисты меньше получали травм на поле", — добавил он.

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Актуальность своего предложения он объясняет тем, что вокруг владеющего мячом скапливается большая группа футболистов, что создает опасность нанесения травм.

"Именно поэтому футбол занимает в спорте ведущее место по травмам", — уверен Маршан.

Помимо сокращения количества футболистов на поле, Рамгар Маршан предлагает также сократить и игровое время – по 35 минут каждый тайм, вместо 45 минут.

"Сокращение общего количества игроков на поле до 18 приведет к тому, что большой группе футболистов скапливаться в одной части поля будет неразумно, так как они не успеют защитить свои ворота в случае быстрой перемены ситуации. Если уменьшится плотность игроков на поле вокруг мяча — сократится количество травм и столкновений", — уверен ученый.

По словам Маршан, если футбольный матч будет длиться два тайма по 35 минут, то игрокам легче будет раскрывать свои игровые и силовые способности в более короткий промежуток времени.

"Именно в связи с тем, что общее игроков на поле станет меньше, игрокам на поле придется больше играть, а не топтаться в одной зоне поля и более быстро передвигаться по полю. Целесообразно сократить время каждого тайма до 35 минут", — подчеркнул он.

Рамгар Маршан уверен, что сокращение количества игроков на поле и времени матча позволят сохранить футбольным клубам десятки тысяч долларов, которые идут на лечение травм игроков, а также сократятся расходы на футболистов, выходящих на поле.

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Он рассказал, что с интересом наблюдает за матчами Чемпионата мира по футболу, проходящими в России, однако признался, что не болеет за конкретную команду.