Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Абхазии на неделю

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в начале и в конце недели погоду на территории Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. В середине недели территория окажется в поле повышенного атмосферного давления, малооблачная погода, без осадков.
Ветер слабы, 3-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем поднимется до +32˚С.
Температура морской воды +24°С.
Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80 %.