Малооблачно, без осадков: прогноз погоды в Абхазии на неделю

Из-за нестабильности атмосферного давления и незначительной смены воздушных масс в течение недели погода Абхазии относительно неустойчива, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 18 июн – Sputnik. Как сообщают метеорологи, в начале и в конце недели погоду на территории Абхазии формирует область пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, временами возможен небольшой дождь. В середине недели территория окажется в поле повышенного атмосферного давления, малооблачная погода, без осадков.

Ветер слабы, 3-6 метров в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +18˚С, днем поднимется до +32˚С.

Температура морской воды +24°С.

Волнение морской воды умеренное, 1-2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.