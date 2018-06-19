Единую школьную форму введут в Абхазии

Приказ министра образования и науки Абхазии о введении школьной формы вступает в силу c нового учебного года.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба 19 июня 2018 года подписал приказ ввести в образовательных учреждениях республики школьную форму и единые требования к внешнему виду учащихся с 1 — 11 классов, сообщается на сайте Министерства образования и науки Абхазии.

Приказ министра вступает в силу с нового 2018-2019 учебного года. Решение о введении единой формы для школьников Абхазии было принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды, устранения различий в одежде детей, говорится в документе.

Также Адгур Какоба поручил провести разъяснительную работу с руководителями школ, родителями и советами школы о необходимости введении школьной формы.

"Установить персональную ответственность классных руководителей в ОУ за внешний вид учащихся", — гласит приказ.

Контроль за исполнением возложен на заместителя министра образования и науки Медею Ченгелия.