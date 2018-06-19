17:27 19 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.07
  • EUR74.18
Поиск
Паспорт нового образца.

Спроса нет: новый абхазский паспорт не успеют выдать всем к концу года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
57202

Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба провел рабочее совещание с сотрудниками Паспортного управления Министерства внутренних дел республики во вторник 19 июня.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Абхазский паспорт нового образца не успеют выдать всем гражданам республики до конца 2018 года, говорится на сайте Кабинета Министров Абхазии.

Паспорт гражданина Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Штраф за потерю: как восстановить паспорт гражданина Абхазии

По статистике, которую привел начальник Паспортного управления Эдуард Манаргия, паспорт нового образца уже получили свыше 70 тысяч человек.

"В некоторых районных паспортных отделениях отмечается спад количества поданных заявлений на получение паспорта нового образца", — доложил Эдуард Манаргия вице-премьеру Астамуру Кецба.

Вице-премьер подчеркнул, что процесс документирования населения должен быть максимально простым и в то же время усовершенствованным. Для этого необходимо полное взаимодействие с районными администрациями, миграционной службой, участковыми отделениями милиции.

"Любые проблемы, возникающие на пути оптимизации процесса выдачи гражданам Абхазии паспортов нового образца, должны обсуждаться в срочном порядке. Процесс документирования граждан должен стать простым, но в то же время усовершенствованным", — сказал Кецба.

Презентация нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии прошла в Кабинете Министров республики в марте 2015 года. Первым этапом замены документа стала доставка в республику 60 тысяч паспортов в сентябре того же года. В марте 2017 года выдача новых паспортов возобновилась.

В декабре 2017 года министр иностранных дел Абхазии объявил о том, что с внутренним общегражданским паспортом нового образца можно будет пересекать абхазо-российскую границу с начала 2018 года.

Согласно постановлению Кабинета Министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года.

Новый образец паспорта был отпечатан в российском "Гознаке". Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.

Получаем абхазский паспорт
© Sputnik Леон Гуния
Получаем абхазский паспорт
Теги:
паспорт, Абхазия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фигура Человека-паука
    Попался, Человек-паук!

    Рижская муниципальная полиция задержала туриста из Германии, который лазил по стене в Старой Риге.

  • Башня Гедиминаса
    Евро за ночь

    В Вильнюсе с путешественников, приезжающих в литовскую столицу, будет взиматься туристический сбор.

  • Кулак
    Уличные войны

    Жестокое избиение жителя Кишинева на проезжей части попало на видео – инцидент зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилей.

  • Рустам Эмомали на открытии новой автобусной остановки, архивное фото
    Говорят, мэр не настоящий

    Мэрия Душанбе совместно с МВД Таджикистана выясняют, кто создал фальшивую страницу мэра Душанбе Рустама Эмомали в Facebook.

  • Здание МИД Узбекистана
    Есть контакт

    Власти Узбекистана установили контакты с движением "Талибан" для организации его участия в прямых переговорах с правительством Афганистана.

  • Паром Петербург в эстонском порту Пальяссааре
    Долг платежом красен

    Владелец территории в эстонском порту, на которой стоит арестованный паром "Петербург", а также судовой агент подтвердили, что судовладелец полностью заплатил за их услуги.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли во время визита в лагерь сирийских беженцев на севере Иордании
Красивая и добрая: Анджелина Джоли встречается с беженцами
Полицейский в Ростове отчеканил мяч
"Как он бил!": полицейский в Ростове-на-Дону поразил болельщиков ЧМ-2018
Инфографика
Самые мощные армии в мире

Соцсети

Sputnikabkhazia