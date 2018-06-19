Спроса нет: новый абхазский паспорт не успеют выдать всем к концу года

Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба провел рабочее совещание с сотрудниками Паспортного управления Министерства внутренних дел республики во вторник 19 июня.

СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Абхазский паспорт нового образца не успеют выдать всем гражданам республики до конца 2018 года, говорится на сайте Кабинета Министров Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Штраф за потерю: как восстановить паспорт гражданина Абхазии

По статистике, которую привел начальник Паспортного управления Эдуард Манаргия, паспорт нового образца уже получили свыше 70 тысяч человек.

"В некоторых районных паспортных отделениях отмечается спад количества поданных заявлений на получение паспорта нового образца", — доложил Эдуард Манаргия вице-премьеру Астамуру Кецба.

Вице-премьер подчеркнул, что процесс документирования населения должен быть максимально простым и в то же время усовершенствованным. Для этого необходимо полное взаимодействие с районными администрациями, миграционной службой, участковыми отделениями милиции.

"Любые проблемы, возникающие на пути оптимизации процесса выдачи гражданам Абхазии паспортов нового образца, должны обсуждаться в срочном порядке. Процесс документирования граждан должен стать простым, но в то же время усовершенствованным", — сказал Кецба.

Презентация нового образца общегражданского паспорта гражданина Абхазии прошла в Кабинете Министров республики в марте 2015 года. Первым этапом замены документа стала доставка в республику 60 тысяч паспортов в сентябре того же года. В марте 2017 года выдача новых паспортов возобновилась.

В декабре 2017 года министр иностранных дел Абхазии объявил о том, что с внутренним общегражданским паспортом нового образца можно будет пересекать абхазо-российскую границу с начала 2018 года.

Согласно постановлению Кабинета Министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года.

Новый образец паспорта был отпечатан в российском "Гознаке". Документ обладает высокой износостойкостью и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.