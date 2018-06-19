Меньше клопов и больше меда: Минсельхоз Абхазии отчитался о работе

О том, насколько активно развивается сельское хозяйство в республике, как идет борьба с мраморным клопом и когда начнет работу завод по очистке и фасовке меда, рассказал министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба на пресс-конференции на Абхазском телевидении 19 июня.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Мраморного клопа стало меньше

Благодаря работе, направленной на уничтожение мраморного клопа, его количество в Абхазии значительно снизилось, подчеркнул министр сельского хозяйства Даур Тарба на пресс-конференции во вторник 19 июня.

© Sputnik / Томас Тхайцук Не наломать дров: как с умом травить мраморных клопов

"Мраморный клоп уменьшился в десятки раз, те мониторинговые группы, которые дают нам еженедельную сводку, говорят о том, что мы достигли определенных результатов. Люди с пониманием отнеслись к механическому сбору вредителя. По официальным данным, мы говорим о том, что мы собрали 3 тонны 600 килограммов мраморного клопа, но по неофициальным данным можно говорить о том, что собраноно 8-9 тонн", — подчеркнул министр.

Урожай сельскохозяйственных культур в Абхазии в 2018 году будет сохранен благодаря неотложным действиям, принятым большинством населения в борьбе с вредителем, подчеркнул Тарба.

"Единственное, о чем я молю бога, чтобы погода дала нам возможность получить хороший урожай. Засуха уже отрицательно влияет на результат нашей работы, если погода нам даст, и пойдут дожди, я думаю, мы сохраним урожай. Правда, хочу отметить, что по Галскому району обнаружили другой вид болезни, это грибковое заболевание, для борьбы с которым нужно применять другие препараты. В нижней зоне Галского района и на части Очамчырского района выявлена эта болезнь", — сказал министр.

По словам Даура Тарба, министерство будет проводить работы, направленные на устранение этой болезни.

Когда откроется завод по очистке и фасовке меда

Завод по очистке и фасовке меда в селе Кындыг строится с 2011 года, отметил Даур Тарба. "Когда я приступил к работе, линия уже была установлена, был каркас, но отделочные работы еще не были завершены, нам выделили пять миллионов рублей, и мы довели его до логического завершения", — рассказал он.

Однако, для того чтобы запустить завод, необходимы еще и складские помещения.

"Мы завод построили, и самое уникальное при этом заводе, там есть первая лаборатория в Абхазии, которая может давать точный анализ по меду", — добавил он.

При этом возникли трудности с его открытием, сказал министр.

© Fotolia / Solstizia Завод по очистке и фасовке меда запустят в Абхазии

"Начнем с закупа. Куда складировать мед, купленный у населения? У нас нет складского помещения. Другой вопрос, куда складировать готовую продукцию? Наверное, и бывшие мои предшественники, и я не учли эти моменты, а люди ждут. В Абхазии в этом году очень много меда, к нам обращаются пчеловоды, президент дал указание в кратчайшие сроки устранить недостатки", — заметил Даур Тарба.

На устранение существующих проблем Минсельхоз запросил средства у Кабинета Министров, сообщил Тарба и выразил надежду, что завод по очистке и фасовке меда в скором времени будет запущен.

Сельхозтехника из России

Министр сельского хозяйства Даур Тарба рассказал, что Абхазия уже получила часть сельхозтехники из России согласно ранее заключенному договору между государствами.

"Проведена очень большая работа в этом направлении, в свое время президент нашей страны обратился с просьбой к Владимиру Путину об оказании помощи сельскохозяйственной техникой и прицепным оборудованием. В поддержку этого письма Артур Миквабия обратился к своему коллеге в России", — подчеркнул министр.

Хаджимба: в 2018 году будет выделено 200 млн рублей на сельхозтехнику>>

Позже, во время встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина в Пицунде в 2017 году, было дано указание министру сельского хозяйства России приступить к оказанию помощи Абхазии сельхозтехникой.

"За это время мы провели встречу всех директоров предприятий, производящих сельскохозяйственную технику в России, пригласили их в Абхазию, они презентовали свою технику, была проделана огромная работа. На сегодня 60% того перечня сельскохозяйственной техники и оборудования уже стоит в МТС Гудаутского района", — поделился министр.

К концу июня вся техника из Российской Федерации на общую сумму в 200 миллионов рублей прибудет в Абхазию, после чего она будет перераспределена по районам республики, подчеркнул Даур Тарба.