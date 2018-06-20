Меньше, но много: "пьяная" дорожная статистика Абхазии за май

Согласно официальным данным на сайте МВД Абхазии, за май 2018 года ГАИ республики зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, что составляет 5,5% от общего числа нарушений.

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Самый "пьяный округ"

Майская статистика МВД Абхазии оптимистичнее, чем в апреле. Число нетрезвых нарушителей сократилось почти на 50 человек. Столько же было в марте.

Наибольшее количество водителей подшофе было выявлено в столице республики, что уже стало традицией. Если раньше на первой строчке "пьяного" рейтинга была главная автотрасса страны, то уже третий месяц подряд вперед вырывается Сухум, где в мае было 65 выпивших водителей, а по республиканской дороге — 51. Замыкает тройку "лидеров" Гудаута с двадцатью восьмью водителями, что на 20 меньше, чем в апреле.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

С 11 до четырех зарегистрированных случаев сократил показатели Сухумский район. Переходом на "трезвую дорогу" может похвастаться и Очамчырский район, где в мае задержали 16 выпивших водителей. Для сравнения — в апреле там было 34.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

А вот Галский и Ткуарчалский районы, которые всегда были примером для подражания, слегка ухудшили свое положение в рейтинге и дали в статистику по четыре выпивших автолюбителя.

Идеальным можно было назвать Гулрыпшский район до середины мая, но уже во второй половине месяца в поле зрения сотрудников ГАИ угодили двое нетрезвых водителей.

Вечно "молодой…"

Возраст любителей "принять на дорожку" в мае претерпел изменения. Водители старше 50 лет уступили лидерство сразу нескольким возрастным категориям. Теперь в топе автолюбители в возрасте от 25 и до 30 лет, которых в мае было оштрафовано сорок человек, и от 35 до 40 лет – их было 34.

Самыми прилежными были водители в возрасте от 18 и до 20 лет. Самому старшему нарушителю трезвости было 67 лет, а самому молодому — 19 лет.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

И снова среди подавляющего количества мужчин присутствуют две женщины, которых поймали на пьяном вождении в Сухуме и Сухумском районе.

© Sputnik Леон Гуния Статистика "пьяного" вождения

Наибольшее количество протоколов за езду в состояние опьянения было составлено сотрудниками ГАИ Абхазии с 22 по 23 мая – всего 31 протокол.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических, рейдовых мероприятий всех структур МВД, отвечающих за порядок на дорогах.