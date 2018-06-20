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Паспорт нового образца.

Надарая о выдаче паспортов в Галском районе: не замена, а новая паспортизация

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (14)
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Вице-премьер Абхазии Астамур Кецба 19 июня провел рабочее совещание в администрации Галского района по вопросу процесса документирования граждан восточной Абхазии.

СУХУМ, 20 июн – Sputnik. Документирование жителей Галского района паспортами нового образца, по сути, – не процедура обмена старого паспорта на новый, а абсолютно новая "волна" паспортизации со всеми проверками и прочими процедурами, заявил глава района Тимур Надарая на совещании с участием вице-премьера Астамура Кецба во вторник 19 июня.

Паспорт нового образца.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Спроса нет: новый абхазский паспорт не успеют выдать всем к концу года

"Это связано с тем, что паспорта, выданные до 2014 года жителям восточной Абхазии по разрешению паспортной комиссии, были признаны недействительными. Закон разрешает двойное гражданство только с одним иностранным государством – Россией. То есть заявитель проходит надлежащие проверки для подтверждения абхазского гражданства, а также для исключения гражданства иного государства", — сказал Надарая.    

Паспорта нового образца получили  до 200 жителей района, при этом вид на жительство оформили свыше 3500 человек, сказал начальник паспортного отдела по Галскому району Тимур Миная.

Начальник паспортного управления МВД  Абхазии  Эдуард Манаргия отметил, что наряду с проблемой усложненной системы документирования, встает также проблема нехватки квалифицированных кадров.

"Сотрудники не справляются с потоком поступающих документов, для отлаженной системы необходима кадровая оснащенность", — сказал Манаргия.

Астамур Кецба, в свою очередь, подчеркнул, что в работе паспортного управления МВД Абхазии необходимо полное взаимодействие с районными администрациями, миграционной службой, участковыми отделениями милиции.

Получаем абхазский паспорт
© Sputnik Леон Гуния
Получаем абхазский паспорт
Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (14)



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