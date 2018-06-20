Сор из избы: куда Абхазии девать отходы

Наиболее приемлемый вариант утилизации мусора в Абхазии – это переработка. С этим в республике определились, но, где и на какие средства строить мусороперерабатывающий завод, пока неизвестно.

Sputnik, Астанда Ардзинба

Затлевшая проблема

Разговоры о том, что Абхазии нужен мусороперерабатывающий завод, в стране возникают с завидной регулярностью и, как правило, после очередного инцидента. В этот раз поводом для возобновления дискуссии стало возгорание на полигоне твердых бытовых отходов в селе Алахадзы Гагрского района.

По официальной версии, это было самовозгорание. Пожар, считают в МЧС, возник из-за того, что отходы, скопившиеся плотными слоями, нагрелись и стали медленно тлеть. Тление на свалке происходит практически ежегодно, было сказано в сообщении министерства.

© Фото : МЧС Абхазии Пожар на свалке в Гагре потушили с помощью вертолета МЧС России

Для ликвидации пожара площадью менее одного гектара пришлось привлекать вертолет российских спасателей. Справиться с огнем удалось в течение дня, сбросив с воздуха десятки тонн морской воды.

Осмотрев место происшествия, вице-премьер республики Астамур Кецба провел рабочее совещание с представителями Госкомитета по экологии и охране природы, МЧС и Госсанэпидслужбы. В итоге было предложено рассмотреть возможность открытия нового полигона ТБО в Гулрыпшском районе. Сюда, считают чиновники, можно было бы свозить весь мусор из Гудауты и Нового Афона. Напомним, что свалка в Гудауте была закрыта более года назад из-за протестов местных жителей. Мусорные отходы из Гудаутского района с тех пор стали вывозить в Сухум и Гагру.

Кроме того, на упомянутом совещании вновь был поднят вопрос о строительства в Абхазии мусороперерабатывающего завода.

Только завод, только переработка

Как разъяснил председатель Государственного комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава, завод по переработке мусора – единственный приемлемый вариант решения проблемы утилизации отходов в Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Госкомэкологии: в Абхазии появятся мусорные полигоны

"Вопрос решается только в плоскости строительства завода. Строительством полигонов и организацией свалок эту проблему не решить. Если не будет, как это принято в цивилизованных странах, строгих правил по сбору мусора с последующей его переработкой, то просто сваливая мусор в одном месте, мы проблему не решим", — отметил Читанава.

По его словам, в настоящее время идет поиск нового места для строительства завода по переработке твердых бытовых отходов. Почему интересен Гулрыпш? Дело в том, объясняет эколог, что отсюда примерно равное расстояние как до Псоу, так и до Ингура. Потому место наиболее удобно, чтобы свозить мусор со всей Абхазии.

"Если правительство найдет необходимую материальную поддержку, у нас будет один мусороперерабатывающий завод для всей республики", — добавил главный эколог страны.

Финансовые вливания нужны существенные, только по приблизительным подсчетам, на реализацию проекта потребуются сотни миллионов рублей. Однако, по мнению председателя Госкомитета по экологии, как бы дорого не было, вопрос надо решить раз и навсегда. Он выразил надежду, что правительство выберет "правильный подход для решения проблемы и изыщет средства для строительства завода по переработке мусора".

В республике, как отметил эколог, семь полигонов ТБО. В том числе Гудаутский, ввоз мусора на территорию которого был закрыт более года назад. Впрочем, полигонами назвать их можно только условно. На деле это обыкновенные свалки. Работы по изоляции отходов, а уж тем более по их обезвреживанию если и ведутся, то только частично. В частности, на сухумском полигоне тонны мусора закапывают на глубину до восьми метров, в других районах не делается и этого.

Вслед за Гудаутской через несколько лет может закрыться и свалка в Сухуме. Ежемесячно столица "поставляет" 15 тысяч кубометров мусора, а с марта 2017 года к этим объемам добавились еще 5 тысяч "кубов", которые свозят из Гудауты. Такими темпами сухумская свалка исчерпает свой ресурс в течение пяти лет. И тогда вопрос переработки мусора встанет еще острее.

Извечный вопрос

Где взять деньги на строительство дорогостоящего мусороперерабатывающего завода? Вопрос на засыпку. В прошлом году в СМИ сообщалось, что в рамках Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии стартовала государственная программа "Чистая страна".

В прошлом году в правительстве отчитались, что государство закупило для районов 29 мусоровозов на 99 миллионов рублей. Именно в рамках "Чистой страны" планировалось строительство очередного полигона, куда бы свозились отходы со всей республики.

© Sputnik Томас Тхайцук Проектирование полигона ТБО в Абхазии начнется в 2018 году

В Кабмине сообщили, что разработка проекта до конца 2018 года в планах есть. При этом снова встает вопрос места строительства и финансирования.

Деньги из мусора

Согласно мировой практике, более половины ТБО можно переработать. Большой процент отходов это — ценное сырье, будь то бумага, металлы, полимерные материалы или стекло.

Переработка может стать перспективным бизнесом. Эта ниша, которая в Абхазии еще не заполнена, может стать привлекательной для инвесторов.

Однако тут следует не упускать из виду, что предприниматели, как правило, предпочитают специализироваться на одном или нескольких видах работ с отходами.

Главная же задача для Абхазии сейчас – уменьшение площади полигонов ТБО и утилизация всех отходов.