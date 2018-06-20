20 июня 1993 года: народ Абхазии призвал ООН повлиять на Грузию

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

На многотысячном сходе в селе Лыхны Гудаутского района 20 июня 1993 года приняли текст письма в адрес Генсека ООН Бутроса Бутроса Гали:

"Мы собрались на этом святом для абхазов древнем месте в тяжелое для нашего народа время, когда решается наша судьба, будущее наших детей и внуков.

Одиннадцатый месяц на территории Республики Абхазия продолжается война, развязанная 14 августа 1992 года агрессивными кругами Грузии. Мирное население подвергается актам физического геноцида, на оккупированной грузинской стороной территории производится этническая чистка, цель которой – огрузинить Абхазию и сделать ее частью грузинского моноэтнического государства.

В захваченных районах методично истребляется и вытесняется абхазское, армянское, русское, греческое население, подвергающееся пыткам, насилиям и издевательствам. Убит каждый сотый абхаз, тысячи ранены, более 200 тысяч граждан Абхазии стали беженцами.

Преднамеренно разрушаются и уничтожаются памятники культуры. Делается все для того, чтобы лишить абхазский народ исторической памяти.

Мы поддерживаем неоднократные требования законного Парламента Абхазии и его председателя Владислава Ардзинба о выводе оккупационных войск Грузии с территории Абхазии.

Абхазский народ крайне заинтересован в урегулировании конфликта, так как по численности своей он в сорок раз меньше грузинского.

Воюем не мы, воюют с нами, и нам ничего не остается делать, как защищать свою землю, свои дома, женщин, детей, стариков, отстаивать честь и свободу нашего народа.

Мы выступаем не за временное прекращение огня, а за прекращение войны. Нас не могут не беспокоить планы заключения Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Грузией до обеспечения гарантий безопасности нашего народа.

Мы призываем ООН оказать воздействие на Грузию, которая не соблюдает элементарные нормы прав человека, проводя самую разнузданную человеконенавистническую политику".

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