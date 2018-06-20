Квартирный вопрос: Общественная палата Абхазии обсудила проблемы в жилищном праве

В Общественную палату Абхазии поступило свыше ста заявлений граждан республики о нарушениях их жилищных прав. Консультативный орган создал рабочую группу, которая намерена рассмотреть каждый отдельный случай.

Астанда Ардзинба, Sputnik.

Болезненным, но важным вопросом назвал жилищные споры в Абхазии член Общественной палаты республики Даниил Убирия, открывая очередное заседание консультативного органа, которое в этот раз было посвящено жалобам граждан республики на нарушения жилищного законодательства.

Свыше ста заявлений подобного рода поступили в Общественную палату, вследствие чего была создана рабочая группа из членов палаты и изучена каждая жалоба, рассказал Убирия. По словам общественника, в некоторых случаях игнорируются даже требования прокуратуры и указания президента.

"Эти люди нигде не нашли правду, хотя обращались в Жилищное управление, прокуратуру, в суд, к руководству городов. Это заставляет их обращаться в Общественную палату как в последнюю инстанцию, на которую они смотрят с надеждой", — отметил Убирия.

В частности, на заседании обсудили вопросы, связанные с претензиями грузин, покинувших республику в ходе Отечественной войны народа Абхазии, и их родственников, получивших от них право наследования. Среди тех, кто погряз в многолетних жилищных спорах, есть и ветераны Отечественной войны народа Абхазии.

По словам заместителя руководителя ветеранской организации "Абаш" Зураба Зухба, многие годы не удается помочь ветеранам в решении таких споров.

В частности, Зухба рассказал о деле ветерана войны Эммы Инапшба, которая судится с племянником довоенного собственника своей квартиры, претендующим на жилье на основе документа о наследовании, который был выдан ему в Тбилиси.

Похожий случай у ветерана и инвалида войны Анатолия Ласария. На дом в Гагре, в котором он живет со своей семьей, заявила свои права вдова бывшего владельца.

"Бывший владелец дома – это некий Чакриани. Мы сделали запрос в СГБ и выяснили, что он воевал на стороне грузинских войск. Так же, как и его сын. Фактически мать врага абхазского народа и вдова врага абхазского народа считает, что может претендовать на такое наследство", — сказал Зухба.

Члены Общественной палаты напомнили, что в 1998 году была издано распоряжение Кабинета Министров республики, которое действует до сих пор. Оно заключается в том, что если семья погибшего или Героя Абхазии заняла после войны бесхозное жилье, за ними его должны были узаконить. При этом национализация всего брошенного жилья так и не была произведена.

Много ошибок было сделано с самого начала, пояснил начальник Жилуправления администрации Сухума Сергей Матосян, возглавивший ведомство в 2015 году. Он, в частности, отметил, что никто не смог привести в порядок жилищную сферу, что привело к хаосу. При этом Матосян подчеркнул, что все заявления, которые поступают в Жилуправление, рассматриваются в обязательном порядке.

"Мы отвечаем всем в установленное законом время. Нас постоянно проверяет прокуратура и, если мы хоть на одно письмо вовремя не отреагируем, мы понесем административную ответственность", — отметил он.

По словам председателя Сухумского городского Собрания Константина Пилия, на сегодняшний день в очереди на получение жилья в Сухуме стоят более 2300 человек, однако выдать им жилье не представляется возможным.

"Нет у администрации города ни одной квартиры. Люди становятся в очередь бесперспективно. Была комиссия по Новому району и Гумистинскому массиву. Две свободные квартиры всего там нашли. Все — либо оформлены, но в них не живут, либо наоборот", — сказал Пилия.

Судебный пристав Инар Барцыц, продолжил тему и пояснил, что из-за отсутствия жилого фонда, определенная категория судебных решений по жилищным делам не может быть исполнена.

© Sputnik . Максим Богодвид Эшба о кредитовании жилья: нет достаточных средств

"Есть решения суда по жилищным вопросам. У нас в производстве их 21 на сегодняшний день. Из них десять дел — это решение суда с предоставлением равноценного жилья. Предполагается, что для начала нужно предоставить выселяемому человеку равноценное жилье, чтобы он мог освободить помещение. Учитывая, что строительство не ведется, жилого фонда нет, это сделать невозможно. Данная категория дел не исполняется", — заявил Барцыц.

Заседание Общественной Палаты продолжалось более трех часов, но и этого времени не хватило, чтобы подробнее изучить детали проблемы. В Общественной палате решили усилить рабочую группу по рассмотрению поступивших жалоб от граждан и привлечь к работе специалистов. К концу встречи в зале заседания появились сами заявители, которые все это время дожидались на улице. Члены палаты заверили их, что каждый случай будет рассмотрен отдельно.