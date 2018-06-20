История оккупации: войска генерала Мазниева и преступления в Абхазии

Войска грузинского генерала Георгия Мазниева (Мазниашвили) в июне 1918 года оккупировали Абхазию. О том, какие последствия имело это историческое событие для республики и как сложилась его личная судьба, читайте в материале Sputnik.

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Оккупация Абхазии и последствия

Георгий Мазниев своим приказом 23 июня объявил Абхазию Сухумским генерал-губернаторством, а себя генерал-губернатором, присвоив не только военные, но и политические функции. Все это он провернул, естественно, без согласования с АНС (Абхазский Народный Совет – ред.). За четыре дня до этого 18 июня 1918 года он был наделен полномочиями в Абхазии приказом военного министра Грузии.

Политолог Армен Гаспарян считает, что вся жизнь генерала Мазниева (Мазниашвили) делится на два неравномерных этапа.

"Первый этап – это действительно храбрый военный, очень грамотный, участник Русско-японской войны, где прославился своим героизмом. Он получал орден из рук Николая Второго и получил даже приглашение во дворец. Потом начинается эпоха так называемой русской смуты, и генерал Мазниев прославляется совершенно иными вещами", — говорит он.

Правительство "Горской республики" осудило вторжение грузинских войск в Абхазию. В июне 1918 года МИД Республики горцев Кавказа (министр Гайдар Баммат) заявил протест правительству Грузии и главе дипломатической миссии правительства Германии на Кавказе Шуленбургу по поводу вступления немецких войск в Сухум и нахождения грузинских отрядов в Абхазии.

"В Абхазии при нем был установлен совершенно беспредельный террор и грабеж даже по меркам безжалостной русской смуты. За время боевых действий грузинские войска жесточайшим образом обирали население, мародерство было совершенно запредельным, были пьяные бесчинства, карательные экспедиции, например, у крестьян отнимали даже постельные принадлежности. В биографии генерала Мазниашвили была страница, связанная с захватом Сочи, об этом сегодня мало кто любит вспоминать, но там происходило по тому же принципу, были бесконечные грабежи, поборы и казни", — подчеркнул политолог.

Карательные мероприятия генерала Мазниева и полковника Тухарели летом и осенью 1918 года "сравнивали по своей жестокости и бесчеловечности" с действиями царского генерала Алиханова-Аварского в Грузии в 1906 году, отмечал председатель "Горской республики" Тапо Чермоев в заявлении грузинскому правительству от 29 сентября 1919 года.

По словам Армена Гаспаряна, в Абхазии у Георгия Мазниева (Мазнишвили) была армия в 500 человек и две батареи пушек.

"Этими силами он держал Абхазию и этими же силами атаковал Сочи. Когда он стал генерал-губернатором Тифлиса, сил у него стало побольше, потому что приходилось вести боевые действия на многих направлениях, тогда они воевали, например, с Арменией", — подчеркнул он.

Война и пороки

Война проявляла самые низкие качества людей, те пороки, которые свойственны человеку, они ярче всего проявились именно во время русской смуты, подчеркнул Армен Гаспарян.

© Sputnik . РИА Новости Лакоба: Февральская революция 1917 года дала Абхазии государственность

"Мазнишвили ведь не один такой был, очень многие старшие офицеры Русской императорской армии, храбрые военные, георгиевские кавалеры запятнали себя совершением военных преступлений. Здесь все дело в степени совершенного. У Мазниашвили с этой точки зрения все было замечательно, поэтому я искренне не понимаю тот культ вокруг этого генерала, который произошел в Грузии, скажем, за последние лет 30, потому что особенно гордиться нечем. Здесь есть карательные экспедиции, грабежи и, по сути, дела мародерства, был полный букет", — отметил он.

После окончания войны судьба генерала была весьма печальной, заметил политолог.

"Он поскитался в эмиграции, вернулся в Советский Союз, и в 1937 году он был расстрелян, но, на мой взгляд, это не обеляет эпоху гражданской войны", — говорит Гаспарян.

Оккупация Абхазии войсками генерала Георгия Мазниева продолжалась до 1921 года, когда в республике была установлена советская власть.