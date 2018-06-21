День миротворческих сил России отметили в Сухуме

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Митинг, посвященный Дню миротворческих сил Российской Федерации в Абхазии, состоялся в Сухуме в четверг 21 июня.

На торжественной церемонии у памятника российским миротворцам присутствовали президент Абхазии Рауль Хаджимба, правительство страны и депутаты Парламента, абхазские и российские военные, сотрудники госучреждений.

После того как прозвучали гимны Абхазии и России, полковник российской армии Игорь Федоров, открывая церемонию, напомнил историю этой даты и подчеркнул, что российские миротворцы создали условия для поддержания мира в Абхазии и завоевали уважение со стороны населения.

"В виду присутствия российских миротворцев вооруженный конфликт, вследствие которого противостоящие стороны потеряли больше семи тысяч человек, был остановлен. Выполнена большая работа по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию округи, предоставлению помощи местному населению", — отметил Федоров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг, посвященный Дню миротворческих сил Российской Федерации, в Сухуме в четверг 21 июня

Советник президента Абхазии Владимир Зантария назвал День миротворческих сил России датой, наполненной глубоким символическим смыслом и событием, ставшим частью новейшей истории республики.

Он уверен, что граждане Абхазии по достоинству оценивают роль российских голубых касок в судьбе независимой республики, в процессе укрепления ее безопасности и суверенитета.

"Мы живем в обстановке стабильности, мира, согласия, постепенного и уверенного вхождения в русло созидания и возрождения. Все это благодаря успешному руководству России и Абхазии. Мы хорошо помним, какой долгий и сложный процесс предшествовал принятию судьбоносного решения о вводе коллективных сил по поддержанию мира в зону грузино-абхазского вооруженного противостояния", — сказал Зантария.

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Абхазии Алексей Двинянин подчеркнул существование вечной и незримой связи между подвигами солдат в годы Великой Отечественной войны и героизмом, проявленным миротворцами на абхазской земле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Митинг, посвященный Дню миротворческих сил Российской Федерации, в Сухуме в четверг 21 июня

"Завтра трагическая дата для всех нас – начало Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Тот день напоминает нам о миллионах погибших, замученных в фашистских лагерях, умерших в тылу от голода и лишений. Этот день называется Днем памяти и скорби", — напомнил Двинянин.

Он добавил, что потомки героев тех лет не допустят повторения подобного трагического события вновь и не позволят забыть о преступлениях нацизма.

Миротворцев, погибших при выполнении своей службы, участники митинга почтили минутой молчания и возложили цветы к мемориалу в их честь. В память о них короткую церковную литургию провел отец Андрей.

По завершении церемонии присутствующие на ней также возложили венки к памятнику Неизвестному солдату на сухумской набережной.