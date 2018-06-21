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Чайные плантации

21 июня 1993 года: сельские жители собирают чай для фронта

© Sputnik . Александр Красавин
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (312)
2020

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

18 июня 1993 года  газета "Республика Абхазия" сообщает, что в селах Гудаутского района местные жители начали сбор чая, который приносит хороший доход республике.

"В сложнейших условиях продолжающейся войны пришлось вести подготовку к новому чайному сезону работникам сельского хозяйства Абхазии. Всего уже переработано более 1200 тонн чая, получено около 240 тонн ароматной продукции отличного качества – ведь от 60 до 70 процентов собираемого урожая составляет лист первого сорта. Хорошо поставлено дело в хозяйствах "Лыхны", "Дурипш", "Хуап", "Отхара", "Верхняя Джирхва" и других. Организованные из беженцев бригады сборщиков совместно с местными крестьянами0 максимально используют каждый погожий день. Играет свою роль материальная заинтересованность: за каждый собранный килограмм зеленого чайного листа выплачивается по 35 рублей. В нынешних тяжелых экономических условиях сбор чая для людей становится существенным источником дохода. А это значит, что от реализации знаменитого абхазского чая республика получит хорошую прибыль. Сейчас решаются вопросы транспортировки и реализации готовой продукции за пределами Абхазии. Заинтересованные в ней предприятия, организации и частные лица будут платить за чай по договорным ценам, предусмотрены и бартерные сделки. Довольно высокий темп страды – а заготовлено в этом регионе на 100 тонн зеленых флешей больше, чем на соответствующий период прошлого года – свидетельствует о том, что работники сельского хозяйства могут и непременно внесут свой весомый вклад в укрепление разоренной войной экономики республики, а значит, приблизят день победы", – пишет газета "Республика Абхазия". 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (312)
Теги:
фронт, чай, 413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия



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