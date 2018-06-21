Лучанинов: ввод миротворцев в Абхазию стал окончательной победой республики

21 июня 1994 года на территорию Абхазии были введены миротворческие силы СНГ, о значении этого события для республики рассказал бывший заместитель начальника Управления информации и печати Минобороны России, полковник в отставке Александр Лучанинов.

СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Ввод миротворцев в Абхазию стал окончательной победой республики, сказал бывший заместитель начальника Управления информации и печати Минобороны России, полковник в отставке Александр Лучанинов.

"В миротворческой операции с 1994 года по 2004 год приняло участие до 70 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Из них 117 человек погибли здесь, и то значение, которое придает нынешнее руководство Абхазии этому периоду своей истории, радует", — добавил он.

Он подчеркнул, что всегда завидовал людям, которые освобождали родину от немецких фашистов.

"Чувства, которые испытывали советские солдаты в Минске или Киеве, я мог себе представить, но прочувствовать не мог. В Абхазии в 1994 году я испытал те же чувства, как мне кажется, которые испытывали наши солдаты, освобождая города от фашистов, было ощущение большого и нужного дела, которое ты сделал", — подчеркнул Лучанинов.

После победы Абхазии в войне с Грузией в 1993 году наступил зыбкий мир, который нуждался в поддержке, заметил он.

"Все понимали, что этот зыбкий мир мог быть нарушен в любой момент, для того чтобы этот мир был постоянным, необходимо было его закрепить. А сделать это можно было только введением Вооруженных сил Российской Федерации. Коллективные силы СНГ — это такой же шаблон, как в Таджикистане, приехал один казак, и сказали, что это коллективные миротворческие силы. В Абхазии я не видел ни одного представителя из СНГ", — подчеркнул Лучанинов.

© Sputnik . Алексей Никольский Развод постов военнослужащих у здания объединенного штаба командования КСПМ в

Он рассказал о предыстории ввода миротворческих сил в Абхазию.

"15 или 16 июня мы с генерал-полковником Кондратьевым прилетели в Гудауту, нас встречал Отец Виссарион, стали ждать решения Совета Федерации. А там было очень большое грузинское лобби и те, кто не поддерживал ввод войск в Абхазию. Бывший министр обороны Грачев приказал сосредоточить соответствующее количество живой силы и техники на аэродроме в Подмосковье", — рассказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук День миротворческих сил России отметили в Сухуме

Александр Лучанинов вспоминал, что большая группа журналистов в то время была в Абхазии, и двое из них — Виталий Джубутия и Виталий Литовкин — стали расспрашивать его о том, сколько техники и людей прилетит в Абхазию.

"Они ко мне пристали, и стали спрашивать, сколько бортов сядет, журналистам интересны факты, сколько личного состава и техники будет. Я ответил, что не знаю, хотя знал, пригласил журналистов сесть в кафе на берегу, чтобы считать. Тут у Вити Литовкина рождается гениальное предложение, он сказал, что возьмем три литра вина и будем за каждый борт пить. Хозяин кафе сказал, что трех литров не хватит, а он ответил, что сядет 26 бортов, журналисты спросили, откуда у него это знает, а хозяин сказал, что в Абхазии все все знают", — сказал Лучанинов.

© Sputnik . Владимир Вяткин Боевая учёба в частях воздушно-десантных войск миротворческих сил России в Абхазии.

В Гудауте в то время стоял 345-й парашютно-десантный полк и 92-й отдельный батальон в Сухуме.

"В России тогда не было специальных миротворческих сил, поэтому в основном задачи выполняли десантники и приданные им саперы. Главной проблемой были мины, войска сели на аэродроме, они пошли на Ингур, дошли до границы, насчитали 23 поврежденных моста. Генерал-полковник приказал в течение суток их восстановить. Мины бросали и та, и другая сторона, карт заминированных территорий не было. Первыми, кто стал заниматься разминированием в Абхазии, это были миротворцы", — подчеркнул он.

© Sputnik . Владимир Федоренко Коллективные силы СНГ по поддержанию мира в Абхазии.

Миротворческая операция в Абхазии осуществлялась с 1994 по 2008 годы коллективными силами по поддержанию мира Содружества Независимых Государств, сформированными решением Совета глав государств СНГ на базе Вооруженных сил Российской Федерации. Ввод Коллективных сил по поддержанию мира в зону грузино-абхазского конфликта позволил создать зону безопасности и ограничения вооружений, что способствовало остановке кровопролития в регионе.