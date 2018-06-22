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Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна

Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией

© Sputnik . Наталья Айриян
В Абхазии
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Российский лидер Владимир Путин произвел перестановки в администрации президента.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

"Назначить… Говоруна Олега Марковича — начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", — цитирует РИА Новости указ президента РФ.

Олег Говорун впервые возглавил управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией осенью 2013 года. До этого занимал должность министра регионального развития РФ.

Теги:
Олег Говорун, Абхазия



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