Путин назначил главу управления по сотрудничеству с Абхазией

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

"Назначить… Говоруна Олега Марковича — начальником управления президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия", — цитирует РИА Новости указ президента РФ.

Олег Говорун впервые возглавил управление президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией осенью 2013 года. До этого занимал должность министра регионального развития РФ.