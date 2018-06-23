Цветы от прокурора: что творится в душе Алексея Ломия

О том, как бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия стал разводить цветы и каких успехов в этом добился на своем приусадебном участке, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Алексей Ломия уже три года как ушел из политики и занялся, как он говорит, делом для души. В тихом, уединенном и далеком от городской суеты доме своего отца на Мачаре он разводит фруктовый сад и выращивает цветы.

Целью садовник-новичок задался три года назад, но решение принимал гораздо дольше.

"К этому решению подходил долго и непросто, потому что садоводство требует много времени и самоотдачи, много личного труда обязательно нужно вкладывать и соответственно любить землю, – рассказывает он. – Я сам, честно, не предполагал, что у меня появится такой дар, талант к этому, но, когда появилось много свободного времени, нужно было себя чем-то занять. Кто-то сразу бежит в политику, я же занял себя таким трудом. Попробовал себя на земле, в огороде, в саду".

Сначала Алексей Ломия был полным дилетантом. Цветы и растения высаживал невовремя и ухаживал за ними неправильно. Из-за этого многие саженцы так и не прижились. Но со временем садовник-новичок обрел небольшой опыт и обзавелся контактами местных цветоводов, у которых и приобретает семена и луковицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветы Алексея Ломия

"Первый год я спонтанно все подряд покупал, много денег просто выкинул на воздух, потому что и покупал цветы невовремя, и сажал их невовремя, и поливал неправильно, – с улыбкой вспоминает Ломия. – Но потом со временем приходит опыт. И соответственно, начинаешь понимать, что нужно покупать только многолетние цветы, сажать их можно в определенное время года, поливать их нужно или с утра или вечером. Все это приводит к какому-то положительному результату. Буквально сметаю на рынке у старушечек все цветочки. Поначалу покупал семена цветов в пакетах, но практика показала, что эти пакеты чаще всего – какая-то "липа", семена не вырастали. Поэтому я предпочитаю покупать цветы или семена у наших цветоводов на рынке, которые сами выращивают".

Общаться с цветами

"Почему именно цветы? – задается вопросом Алексей Ломия. – Они очень душу радуют. С ними можно даже общаться. Я не первый, кто так говорит. Цветы хорошо цветут только там и только у того, кто их любит. Как может не нравиться многоцветие? Когда у тебя есть и розы, и хризантемы, и георгины, и астры".

Главенствующее место в цветочном раю Алексея Ломия занимают розы и хризантемы. Их по 16 корней. Розы только-только распускаются, а вот хризантемы уже успели пышно расцвести. Садовник приглашает посмотреть на них.

— Хризантемы очень сильно пахнут. Такой немножко приторный аромат, в дом лучше не заносить. Вот, сами понюхайте, – предлагает он.

"Практически все эти цветы круглогодично цветут. Здесь есть также остеоспермумы, турецкая гвоздика, стыдливая гербера — она ночью закрывается, а с утра, как солнышко, открывается", – рассказывает он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветы Алексея Ломия

Алексею Ломия больше всего нравятся многолетние цветы, которые не увядают после первого цветения и продолжают радовать глаз несколько лет подряд.

"Я был в Ростове, купил луковицы, на картинке был красивый цветок. Цветок вырос, и получилось так: утром расцветает, а вечером увядает. Зачем такой цветок? Хочу выращивать многолетние цветы. Мне нравятся герберы, гвоздики, петуньи, – признается он. – Они цветут практически круглый год. Поэтому они мне нравятся. Ты выходишь на балкон, а там у тебя весь год цветут цветы и радуют глаз. Это успокаивает душу, в какую-то нирвану впадаешь, отвлекаешься от всей гадости, что вокруг происходит".

© Sputnik / Томас Тхайцук Исчезающее дерево Гинкго билоба

От цветочной темы переходим к фруктово-ягодной. Первым делом Алексей Ломия показывает уникальное деревце, которое растет только в Абхазии.

"Это гинкго билоба. Знаете такое? – спрашивает он у съемочной группы. – Это уникальное исчезающее дерево. С большим трудом сделал так, чтобы дерево прижилось. Растет, правда, очень медленно, но растет. У него невероятной силы листья, из них делают экстракт, который полезен для головного мозга".

Клубничка и капризный киви

"Пройдемте дальше в землянично-клубничный сад, – приглашает Ломия. – Вы немножко опоздали, у меня была королевская клубника, малина и крыжовник. Дальше идут яблоки, слива, айва, черешня, персики. Буквально вчера сорвал первый урожай персиков".

© Sputnik / Томас Тхайцук Клубника

Сад пока еще не распустился пышным цветом, но все, как говорит Ломия, в перспективе.

"Это очень непростая затея. Долго нужно ждать. Чтобы твое деревце состоялось, нужно ждать от трех до пяти лет. И еще не факт, что что-то вырастет. Многие саженцы — пустоцветы, потому что ты покупаешь их, как кота в мешке. Очень капризное растение — киви. Ему много воды требуется, особая почва нужна. Оказывается, есть "мальчик" и девочка", — делится он открытием. — Нужно к одному "мальчику" подсаживать пять-шесть "девочек". Опять это все со временем и с опытом приходит".

© Sputnik . Владимир Трефилов Сухумский батальон и Лев Лещенко

Обходим весь сад и возвращаемся к исходному пункту. Оператор замечает цветы на дупле шелковицы.

"Не знаю, как этот цветок называется, увидел дупло и решил посадить там вот такой красивый и вьющийся цветок. Потом решил посадить герань в горшок и поставить чуть выше этого дупла, – показывает Ломия. – Но мне не нравится, как цветет герань".

Мечта родителей

Любовь к садоводству, уверен Алексей Ломия, ему передалась от родителей.

"Наверное, также генетика срабатывает. Мама и папа были творческими людьми, но они любили возиться в земле. У нас с 1966 года здесь стоял дом. Но потом началась война. Ввиду того, что здесь береговая территория, дом стал пунктом береговой охраны грузинских войск, которые привели дом в такую негодность, что со временем он просто развалился. Но папа после войны практически все свое время проводил на этом участке. Ему приходилось добираться сюда на автобусах, на попутке. Родители мечтали, чтобы здесь был какой-то маленький красивый домик. Долго-долго я вынашивал эту идею и, наконец, построил домик. К сожалению, мои родители это не увидели. Если в том мире что-то есть, то они сейчас радуются, что я воплотил в жизнь их мечту", – отметил садовник.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветы Алексея Ломия

Многие знакомые Алексея Ломия удивляются новому его занятию. Но он убежден, человек должен заниматься любимым делом, и для этого не обязательно ждать глубокой старости. Нынешнее увлечение он воспринимает как способ избежать негатива.

"В моей жизни была война. Но это событие экстраординарное, никто в этой жизни, надеюсь, не хочет попасть на войну. Произошло то, что произошло. Ничего особенного я не сделал, поступил так, как должен был поступить мужчина. Ничего героического не вижу в том, чтобы защитить свою родину, – скромно говорит он. – Все остальные мои профессии – мой выбор. Все эти профессии так или иначе связаны с негативом. Хочешь ты этого или нет, это работа не самой приятной стороны жизни. Ты сталкиваешься с какими-то моментами в жизни, когда нужно принимать очень суровые решения, которые так или иначе отражаются на судьбах людей. И соответственно, негатив накапливается, это начинает отражаться на твоем сознании, на твоем бытие, на твоем "Я". Мое нынешнее увлечение – способ убежать от этого негатива и заняться тем, что душе приятно. Один из оттенков счастья – заниматься работой, которую ты любишь".

Как признался Ломия, работа в саду не только доставляет удовольствие, но и благоприятно действует в целом на состояние здоровья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Цветы Алексея Ломия

"Мне сейчас чуть больше 50. Зачем ждать до 70, работать до потери пульса? Я уже третий год как отошел от дела. Я вижу, что нервная система моя "устаканилась", я стал больше отдыхать, отдавать предпочтение каким-то другим моментам жизни. В саду очень много времени проводишь сам с собой. Когда ты возишься с цветами или деревьями, они с тобой не ругаются, не говорят плохих слов. Если ты правильно и вовремя за ними ухаживаешь, то дают тебе всходы. Ну и потом я взял за правило не убиваться, чтобы круглые сутки только этим заниматься. Я занимаюсь ровно столько, сколько душе хочется. А работы здесь хватает всегда", – признается он.

Семья положительно относиться к хобби Алексея Ломия, но помогать в саду особо не рвется.

"С моим младшим поколением бывают конфликты. Потом анализирую и вспоминаю, когда я был молодым, папа меня сюда привозил, мне это не нравилось, я говорил: "Папа, у меня высшее образование, а ты меня используешь в работе в саду, это противозаконно!" — Он отвечал: "Думаешь, у меня нет высшего образования, но это нужно!" Молодежи, конечно, не очень хочется отрываться от своих гаджетов, но они приезжают периодически. Многие просто удивлены, что смог реализовать себя в этой сфере. Честно говоря, я сам не верил. Но, как видите, получилось", – добавил бывший прокурор.