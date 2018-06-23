Сбежавшая бабушка: почти детективная история в Сухуме

Много лет Ольга Татарина из Нового района Сухума живет в подвале дома, где у нее когда-то была своя квартира, и питается тем, что найдет в мусорных баках. Помочь бездомной женщине вызвались простые жители столицы, и обратились в Sputnik.

Как получилось, что пожилая женщина оказалась без крыши над головой, почему ее не могут принять в дом престарелых и зачем она сбежала от людей, приютивших ее, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Руки помощи

Пользователь социальной сети "фейсбук" Мадина Аублаа разместила пост с фотографией бабушки Оли и призывом хоть как-то помочь душевнобольной женщине. Люди отреагировали моментально. Одни писали в комментариях, что знают ее лично и часто видят на остановке общественного транспорта, другие когда-то жили с ней по соседству, были и те, кто вызвался помочь продуктами питания.

Мадине и сотрудникам БОО "Киараз" удалось пристроить женщину в семью служителя Сухумского кафедрального собора Тимофея Аршба, который любезно согласился приютить ее. Несмотря на то, что в новом доме бабушку накормили, напоили, искупали и даже поставили ей в комнату телевизор, спустя пару дней она оттуда сбежала. Почему она так поступила, остается загадкой.

Вместе с Мадиной и ее коллегами по работе в АБИГИ, корреспонденты Sputnik Абхазия побывали в гостях у добрых хозяев всего за день до этих событий. По рассказу матери Тимофея Лианы Аршба, бездомная Ольга не первая, кому они оказывают помощь. Она уже сбилась со счета, сколько всего человек они приняли у себя за последние годы – больше 20 страждущих, навскидку подсчитала Аршба.

"Когда мой сын привез Ольгу, я ее искупала, постирала одежду и накормила. Поселили ее в соседнем нежилом доме, но там все чисто и аккуратно. У меня у самой проблема с ногами, мне тяжело за кем-то смотреть, но людям надо помогать. Мне ее жалко", — поделилась Аршба.

Пройдя через мандариновый сад, подошли к старенькому деревянному дому, на втором этаже которого находилась бабушка Оля. Закинув ногу на ногу, она сидела на кровати у телевизора и с интересом смотрела популярное ток-шоу на одном из российских телеканалов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бездомная бабушка Оля

При виде гостей она застенчиво улыбнулась, "засверкали" ее ярко зеленые глаза, словно, все невзгоды судьбы уже в прошлом и началась новая жизнь. Точный возраст Ольги узнать не удалось, но на вид ей около 70-ти. Сама женщина ничего рассказать не может, что-то бормочет, но разобрать сложно.

Обед, который Аршба приготовила для Ольги, стоял не тронутым, что взволновало хозяйку.

"Она не поела. Почему не ест? Может боится, что я ее отравлю? Бабуля, не бойся. Я дома ела то же самое, поешь", — беспокоилась о гостье Лиана.

Аккуратно раскладывая стираные вещи, бабушка Оля снова улыбнулась и, кажется, сказала, что она не голодна, но свежий кекс и стакан холодного молока заставил ее передумать. Это очень обрадовало ее кормилицу.

Бездомной Татариной нужна не только крыша над головой, но и помощь медиков. Ступня ее левой ноги то ли охвачено гангреной, то ли грибком. Лиана Аршба также обратила внимание на то, что у нее начали трястись руки. И снова тревожные вопросы.

"Вчера она не тряслась. Почему сегодня так? Ей нужен врач и срочно", — печально сказала Аршба.

Тяжелая судьба

Пожилую женщину со странностями Ольгу Татарину знают все на Новом районе, где у нее когда-то была своя квартира и семья, но мало кому известно, почему она оказалась на улице. Бабушка Оля как-бы есть, но при этом, ее словно нет.

После того, как Мадина Аублаа обратилась в Информационное агентство Sputnik Абхазия за помощью, его корреспонденты провели ни больше ни меньше журналистское расследование и выяснили, что же все-таки произошло с бабушкой Олей.

Благодаря пользователям соцсетей, удалось узнать, что раньше она проживала на Новом районе по улице Агрба вместе со своим супругом, который умер несколько лет назад.

Отправились по адресу. Бывшая соседка Татариной Мзия вспомнила, что после смерти супруга, дочь Ольги продала квартиру и, вроде как, забрала мать к себе, но женщина периодически приходила к своей старой квартире и стучалась в двери с надеждой, что ее впустят. На тот момент, там еще никто не жил, и женщина оставалась ночевать в подъезде.

© Sputnik Бадри Есиава Помещение в котором жила бездомная Ольга Татарина

Понимая, что жить на лестничной площадке до конца своих дней Ольга не может, соседи выделили ей подвальное помещение. Зрелище не для слабонервных.

Пристанище душевнобольной женщины, где нет ни одного окна, напоминает бункер размером не больше 1x2 метра. У входа на полу лежал матрас с одеялом, вокруг разбросан мусор, а на стенах висели пакеты с неизвестным содержимым. Стоит отдать должное соседям, которые провели туда свет и приносили Ольге еду.

© Sputnik Бадри Есиава Помещение в котором жила бездомная Ольга Татарина

Несмотря на проблемы с психикой, на Ольгу никто не жаловался и не пытался прогнать прочь. Напротив, все с кем удалось поговорить, характеризуют ее как спокойную и добрую женщину.

Сегодня в бывшей квартире Ольги Татариной живет семья Химатовых. Они купили жилплощадь около десяти лет назад, но переехать туда удалось не сразу.

Ия Асландзия – супруга главы семейства рассказала, что они пытались вернуть квартиру и забрать свои деньги, так как им было тяжело наблюдать за страданиями Ольги, но договориться с ее дочерью не удалось.

В попытках найти единственную дочь Татариной пришли в Домоуправление на Новом районе, где нам и сообщили ее фамилию. Подняв архив, сотрудники организации подтвердили информацию, которую мы получили в течение дня и дополнили неожиданными деталями.

Они хорошо помнили не только Ольгу, но и ее дочь Людмилу, у которой, как выяснилось, тоже помутнел рассудок. Умерла Людмила около года назад, а квартира перешла в наследство племяннице ее супруга. Сколько конкретно лет Татарина находится на улице, уже никто и не вспомнит.

Утром 23 июня Мадина Аублаа написала корреспонденту Sputnik о том, что ее "подопечная" сбежала и отметила, что планирует вместе с друзьями приступить к поискам несчастной женщины.

Девушка поделилась тем, что судьба бездомной с Нового района ее давно беспокоит, но не знала, как ей можно помочь.

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"Я живу на Новом районе, и часто встречала ее на остановках, возле мусорных баков. Еще заметила, что она передвигается на очень дальние расстояния. Если честно, я впервые с таким столкнулась и поэтому не знаю, какие нужно предпринимать меры. Именно по этой причине выложила пост в интернете. Не ожидала, что будет такой отклик", — поделилась девушка.

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По совету знакомых, Мадина и ее подруги обратилась в дом престарелых в Сухуме, где их проинформировали о том, что не могут принять человека без документов и нужно провести медобследование. Дальнейшая судьба Ольги Татариной, пока остается неопределенной.