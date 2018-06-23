23 июня 1993 года: раненым абхазским бойцам помогают соотечественники в Москве

Статья "Женщины Абхазии в Москве" Виталия Шакрыл в газете "Республика Абхазия" за 23 июня 1993 года: война, как известно, лишила крова тысячи абхазских семей. Многие женщины с детьми нашли временное пристанище в Москве. Но и там, далеко от Абхазии, среди них оказалось немало людей, которые не захотели оставаться в роли пассивных жертв войны, а включились в патриотическую работу. – Наша женская организация в Москве – рассказывает Дина Чукбар, которая ныне с семьей находится в Гагре – возникла еще в октябре прошлого года. Возглавила ее юрист Мазона Цвижба, до войны работавшая в одной из коммерческих организаций Сухума. Женщина удивительной энергии, она, несмотря на болезни детей, собственное нездоровье, отдавала все силы заботе о раненых защитниках Абхазии, которые находились и находятся на излечении в Москве.

Активнейшее участие в этой работе принимали Ирма Айба, Джульетта Анчабадзе, Алла Кация, Галина Черкезия… Всего в Москве постоянно находится около ста раненых бойцов Вооруженных Сил Абхазии в двадцати лечебных учреждениях, расположенных в разных местах города. Получив сведения из пресс-центра представительства Абхазии в Москве о том, кто из раненых куда поступил, женщины тут же распределяли шефство над ними между абхазскими жителями Москвы и беженцами.

Готовили им еду, приносили одежду, обстирывали. Обзванивали абхазскую диаспору в Москве, когда нужна была кровь той или иной группы и всегда находили отклик. С особой теплотой Дина Чукбар вспоминает руководителя крупного строительного предприятия в Москве Ремзи Шарматава и его жену Инну, Нелли Владимировну Джонуа, Марию Гицба, Мадину Кортава, Таню и Илону Гицба, Марину Губаз, Лику и Ингу Лакоба, Беллу Допуа, Риту Басария, Иру Чкотуа, очень помогавшим нашим раненым. Повышенное внимание уделяли находящимся на излечении казакам. Занималась эта женская организация в Москве не только помощью раненым, но и политическими акциями. Принимала активное участие: в конгрессе женщин Москвы, конгрессе женщин республик бывшего СССР, проведении Дней Абхазии. Проводились манифестации, пикетирования у посольства Грузии, в которых всегда активное участие принимали Нелли и Марина Эшба. Вели большую совместную работу с представителями казачества – атаманам Владимиром Велиховым, братьями Александром и Вячеславом Илюничевыми, установили вместе с ними тесные контакты с Марфо– Марьинской обителью Русской православной церкви за рубежом. Сейчас члены этой созданной на общественных началах женской организации предпринимают усилия, чтобы она получила официальный статус.

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