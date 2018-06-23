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23 июня 1993 года: раненым абхазским бойцам помогают соотечественники в Москве

© Фото : Фотоальбом "Аиааира"
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (314)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Статья "Женщины Абхазии в Москве" Виталия Шакрыл в газете "Республика Абхазия" за 23 июня 1993 года: война, как известно, лишила крова тысячи абхазских семей. Многие женщины с детьми нашли временное пристанище в Москве. Но и там, далеко от Абхазии, среди них оказалось немало людей, которые не захотели оставаться в роли пассивных жертв войны, а включились в патриотическую работу. – Наша женская организация в Москве – рассказывает Дина Чукбар, которая ныне с семьей находится в Гагре – возникла еще в октябре прошлого года. Возглавила ее юрист Мазона Цвижба, до войны работавшая в одной из коммерческих организаций Сухума. Женщина удивительной энергии, она, несмотря на болезни детей, собственное нездоровье, отдавала все силы заботе о раненых защитниках Абхазии, которые находились и находятся на излечении в Москве.

Активнейшее участие в этой работе принимали Ирма Айба, Джульетта Анчабадзе, Алла Кация, Галина Черкезия… Всего в Москве постоянно находится около ста раненых бойцов Вооруженных Сил Абхазии в двадцати лечебных учреждениях, расположенных в разных местах города. Получив сведения из пресс-центра представительства Абхазии в Москве о том, кто из раненых куда поступил, женщины тут же распределяли шефство над ними между абхазскими жителями Москвы и беженцами.

Готовили им еду, приносили одежду, обстирывали. Обзванивали абхазскую диаспору в Москве, когда нужна была кровь той или иной группы и всегда находили отклик. С особой теплотой Дина Чукбар вспоминает руководителя крупного строительного предприятия в Москве Ремзи Шарматава и его жену Инну, Нелли Владимировну Джонуа, Марию Гицба, Мадину Кортава, Таню и Илону Гицба, Марину Губаз, Лику и Ингу Лакоба, Беллу Допуа, Риту Басария, Иру Чкотуа, очень помогавшим нашим раненым. Повышенное внимание уделяли находящимся на излечении казакам. Занималась эта женская организация в Москве не только помощью раненым, но и политическими акциями. Принимала активное участие: в конгрессе женщин Москвы, конгрессе женщин республик бывшего СССР, проведении Дней Абхазии. Проводились манифестации, пикетирования у посольства Грузии, в которых всегда активное участие принимали Нелли и Марина Эшба. Вели большую совместную работу с представителями казачества – атаманам Владимиром Велиховым, братьями Александром и Вячеславом Илюничевыми, установили вместе с ними тесные контакты с Марфо– Марьинской обителью Русской православной церкви за рубежом. Сейчас члены этой созданной на общественных началах женской организации предпринимают усилия, чтобы она получила официальный статус. 

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (314)
Теги:
фронт, война, госпитализация, беженцы, раненые, 413 дней, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Виталий Шария, Абхазия, Россия, Москва



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