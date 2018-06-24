24 июня 1993 года: люди бегут из Сухума из-за голода

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оказавшейся в оккупированном Сухуме:

"Ходила с утра в город за гуманитарной помощью. Как бы не так! Нет уже ничего в магазинах. Или рис мокрый, черный — 600 рублей за килограмм. Никто не берет. Лучший, наверно, ушел налево. Хлеба, конечно, населению нет. Город обречен на голод. И, в первую очередь, русскоязычное население. Оттого оно и бежит из Сухума, куда глаза глядят. А не от обстрелов. Всего один день продавали гуманитарную помощь в магазинах. Один день – и все кончилось. По 3 мешка риса и еще какой-то крупы дали всего на магазин. Население почти ничего не приобрело".

24 июня 1993 года.

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