Благотворительный аукцион "Итабуп Аиааиразы" состоялся в Сухуме

СУХУМ, 25 июн – Sputnik. Благотворительный аукцион "Итабуп Аиааиразы", организованный "Киараз", состоялся в Сухуме в воскресенье 24 июня.

© Sputnik Амра Амичба Благотворительная акция "Итабуп Аиааиразы" началась в Абхазии

Благотворительная организация "Киараз" с марта по сентябрь 2018 года будет проводить общественную кампанию "Итабуп Аиааиразы" (абх. – "Спасибо за победу").

Она приурочена к 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и призвана обратить внимание общества и государства на проблемы ветеранов и оказать им необходимую помощь и поддержку.

Перед началом аукциона собравшимся был показан фильм. Главные герои картины – участники Отечественной войны, которые стали подопечными благотворительной организации "Киараз".

"Фильм, который вы посмотрели, очень поверхностно рассказывает историю жизни ветеранов, оказавшихся у нас на попечении. Очень обидное словосочетание – малоимущие ветераны, но реальность такова, что этим семьям сложно, иногда настолько сложно, что они не могут купить лекарства своим детям", — сказала директор благотворительной общественной организации "Киараз" Камма Гопия.

© Sputnik Аукцион

Воины, которые славились своей храбростью на войне, в мирное время могут быть бессильными.

"Воин, который спас свой народ, иногда не может спасти своих детей. Мы не должны помогать им, но мы можем, ведь нельзя оставлять человека одного, нельзя быть равнодушными", — добавила она.

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На аукцион пришли представители крупных торговых организаций и бизнесмены.

"Мы рады помочь участникам Отечественной войны, и мне очень приятно, что такой аукцион состоялся. На войне у меня погибли двое двоюродных братьев, они были мне родными, это Анкваб Дима и Анкваб Рауль. Фильм, который нам показали, был очень трогательным, конечно, меня это очень впечатлило. Лично я всегда готова помогать как ветеранам, так и матерям погибших", — отметила представительница одного из Сухумских кафе Донна Гогуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Аукцион

Важность мероприятия и кампании в целом отметили и другие гости аукциона.

"Больно было видеть, в каких тяжелых условиях живут герои войны и их семьи. Я обратил внимание на то, что дети в этих семьях, живущих в большинстве своем в сельской местности, носители абхазское языка. А это по три-пять детей в каждой семье. Если мы сегодня не протянем руку помощи своим ветеранам и своим детям, ценность кровопролитной победы и ее результаты будут нивелированы. Очень приятно, что большинство картин было продано, чувствовалось, что люди собрались помочь искренне, художники, организаторы и гости", — поделился впечатлениями директор филиала "Энергосбыт" РУП "Черноморэнерго" Инал Лазба.

На аукционе были выставлены картины как именитых художников, так и начинающих.

Благотворительный аукцион "Итабуп Аиааиразы" собрал более 400 тысяч рублей. Все средства будут переданы в благотворительную организацию "Киараз" которая будет оказывать поддержку своим подопечным – ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.