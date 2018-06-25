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Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш

Праздник земледельцев: как в Дурипше провели Ацуныҳәа

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Каждое лето в абхазских селах отмечают древний праздник урожая Ацуныҳәа. О том, как в Дурипше провели обряд, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В минувшее воскресенье в селе Дурипш местные жители отметили один из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа. На священной поляне собрались и стар и млад, и женщины, и мужчины, чтобы обратиться к Богу с просьбой послать хороший урожай.

С раннего утра крестьяне готовились к главному обряду: под священным деревом соорудили ритуальный помост, который сверху уложили ветками ольхи и листьями папоротника. Затем приступили к одному из главных частей обряда – жертвоприношению. Ежегодно для Ацуныҳәа местные жители покупают молодого быка.

Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
© Sputnik Сария Кварацхелия
Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш

Для солнца и дождя

Молитва начинается к двум часам дня. Под священным деревом собираются и стар и млад, и мужчины и женщины. Нельзя присутствовать только беременным.

Молящийся старец Константин Кварацхелия берет в левую руку большую ореховую палку с нанизанными на нее сердцем и печенью быка, а в правую — стакан вина. Лицом к восходу солнца он встает рядом с ритуальным помостом. Так начинается молитва, в которой старец обращается к Всевышнему с молитвой уберечь всех от несчастий в пути или дома и дать хороший урожай крестьянам.

"О, всемогущий Господь! Сегодня сюда пришли и стар и млад просить у тебя твоего покровительства. Молю тебя, оберегай их от несчастий и бед, где бы они ни находились. Господи, прошу тебя, чтобы посевы кукурузы крестьян не пропали, сделай так, чтобы погода этому способствовала. Пусть будет дождь, когда того захотят посевы, и солнце, когда оно необходимо ", – сказал он.

После молитвенной речи молящийся выпил стакан вина и отведал кусочек печени и сердца жертвенного животного. После все собравшиеся последовали его примеру. Считается, что, если отведать печень и сердце, молитвы сбудутся.

Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
© Sputnik Сария Кварацхелия
Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш

Традиция должна продолжаться

Сельский житель Андрей Кварацхелия уверен, что Всевышний не останется равнодушным к крестьянам и внемлет их молитвам.

"В нашем селе 260 дворов, все они сегодня должны быть здесь: и стар и млад, и женщины, и мужчины. Сегодня великий праздник, когда мы молимся Всевышнему. Ацуныҳәа имеет большую историю. Все мы надеемся и верим в Бога. Бог не остается равнодушным к нам, он слышит наши мольбы и внемлет им. Сегодня мы просим у него, чтобы были и дождь, и солнце своевременно, когда это нужно крестьянам. Чтобы труд принес плоды, наши отцы, деды и прадеды отмечали этот праздник, и мы сегодня, следуя им, встречаемся в священном месте и молимся Богу. Прошу Бога, чтобы наши молитвы не остались неуслышанными. Чтобы было больше детей, больше благополучных семей, плодородия и изобилия", – сказал он.

Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
© Sputnik Сария Кварацхелия
Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш

Жительница села Дурипш Ирина Бейя считает Ацуныҳәа уникальным праздником абхазов, который должны продолжать все последующие поколения.

"Во-первых, я начну с того места, где мы справляем. Это божественное место. Мы каждый год с удовольствием собираемся здесь. Ацуныҳәа – обряд, присущий только нам, абхазам. Думаю, что наше подрастающее поколение не должно переставать отмечать праздник, должно следом идти за нами. Сегодня всем очень радостно, хочется больше веселья. Мы сегодня молимся, чтобы дождь вовремя был, чтобы урожай хороший был. Все мы зависим от крестьян. Я старый человек, но пришла сюда, чтобы радоваться с молодыми и просить вместе Всевышнего услышать нас. Это традиция, которая должна продолжаться", – отметила Ирина Бейя.

Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш
© Sputnik Сария Кварацхелия
Празднование одного из старейших праздников абхазов Ацуныҳәа в селе Дурипш




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