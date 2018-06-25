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25 июня 1993 года: жители оккупированного Сухума боятся выходить на улицу

© Sputnik . Дьячков
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (316)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника пенсионерки Людмилы Тарнава, который она вела в оккупированном Сухуме.

"Сказали, что погибло и ранено много пожилых людей, инвалидов, стоявших в очереди за гуманитарной помощью в центре города от снарядов с той стороны. Выходить опасно. Какая уж тут гуманитарная помощь. Лишь бы ноги унести. За ней же надо подолгу в очереди стоять, а это опасно. Нас ждет голод. Первыми от него будут погибать русскоязычное население и мы, абхазы. Грузины будут умирать последними, если вообще будут умирать. Они как-то выкрутятся или уедут к родственникам в восточную Грузию, благо туда дороги открыты. Тихо, тихо — и вдруг начинается неожиданно обстрел. Даже дома опасно, а на улице тем более", – пишет в дневнике пенсионерка.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (316)



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