Второе общекомандное: абхазские спортсмены выступили на турнире по тхэквондо

Открытый краевой турнир по тхэквондо, посвященный Дню независимости России, проходил в Курганинске 22 и 23 июня.

СУХУМ, 25 июн – Sputnik, Сария Кварацхелия. Сборная Абхазии заняла второе общекомандное место на Открытом краевом турнире по тхэквондо, сообщил корреспонденту Sputnik тренер Тимур Барциц.

"По итогам соревнований четверо спортсменов заняли первые места, 14 спортсменов заняли вторые места, а также 15 третьих мест. Тренируют спортсменов Тимур Барциц, Ахра Еник и Нугзар Торчинава", – прокомментировал он.

Открытый краевой турнир по тхэквондо, посвященный Дню независимости России проходил в Курганинске 22 и 23 июня. В нем приняли участие более 300 спортсменов, из них 39 из Абхазии.